Como combinar cores vibrantes no look? Temos 6 sugestões impecáveis

Combinar cores vibrantes no look parece uma tarefa específica de fashionistas, mas não é bem assim. Por mais que certas composições sejam desafiadoras, há sempre a alternativa de jogar no seguro e contar com a ajuda do círculo cromático. As roupas coloridas não são apenas agradáveis de olhar, elas também contribuem para melhorar nosso humor – que dá aquele glow de respeito no visual. Além, é claro, de estarem muito em alta nesta temporada.

Há algum tempo que as produções monocromáticas foram saindo de cena (ainda que sejam populares e práticas), dando espaço para um visual brilhante, cheio de cor. O rosa está no alerta máximo de tendência (saldo do Barbiecore), mas laranja, amarelo e verde também entram nessa conta.

É sempre válido pensar em diferentes combinações e descobrir o que funciona para você – não adianta se ater às regras e não se sentir confortável com suas escolhas. Então, bora ver algumas inspirações incríveis de como se render às cores vibrantes?

O rosa é novo preto

Como diria Casimiro Miguel, “isso aqui é a elite”. Brincadeiras à parte, rosa e laranja pode não parecer tão óbvio no âmbito das ideias. No entanto, é só tirar do papel que você entende o efeito, já que essas são cores análogas – ou seja, próximas no círculo cromático. O sentido aqui é mostrar que existem cores que são tão democráticas quanto o preto ou branco.

Aliás, seguindo essa linha de análogas e complementares, vale dizer que o rosa funciona também com outro destaque da temporada, o verde. Olha só:

Três cores vibrantes em um único look? Pode!

E que tal trazer logo as três cores vibrantes de sucesso em um único look, como na foto acima? Apesar de estar compondo com rosa, laranja e verde, o visual não ficou pesado por ter uma delas em uma peça única, e as outras colocadas em detalhes menores, como bolsa e sapatos.

Eleja um destaque

Outra maneira prática de usar mais de uma cor vibrante em um mesmo look é eleger um destaque, que dominará a maior parte da sua roupa. Dessa forma, a segunda fica para detalhes menores, como uma estampa na camiseta, acessórios em geral e sapatos.

Uma forcinha das estampas

Estampas são ótimas para se acostumar com cores vibrantes em um mesmo look, e elas podem te ajudar de duas maneiras. A primeira, como no look acima, é apostar em uma peça única que traga essas cores no próprio print. Já a segunda consiste em escolher uma estampa interessante, e eleger uma das cores presentes nela para repetir em outras peças da composição, como você vê abaixo:

E então, convencida?