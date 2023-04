Collab Vestem & Boa Forma: Roupas fitness para todos os corpos

Roupas, no geral, não costumam contemplar todos os corpos, especialmente no setor fitness. Para abranger uma diversidades de mulheres e gostos nasce a collab: Vestem & Boa Forma. Uma parceria única, que busca o bem-estar e poder feminino. Uma mistura do clima leve e divertido da Boa Forma com o DNA fashion da activewear da Vestem.

A coleção promove um estilo de vida saudável direcionado à um lifestyle positivo e inclusivo. Afinal, nada como ter liberdade e conforto na hora de se vestir.

As peças possuem tecidos ultra tecnológico, contendo a tecnologia LYCRA® Adaptiv. Essa fibra transformadora possibilita que as roupas se adaptem aos diferentes tipos de corpos – com tamanhos do P ao G, que flexibilizam para o P, M, G, GG e G1.

Um único produto pode vestir até três tamanhos diferentes, oferecendo um fit customizado para cada corpo, garantindo trajes esportivos confortáveis e que ajudam na movimentação. São 35 peças: casacos corta-vento, jaquetas, parcas, camisetas, regatas, blusas, shorts, bermudas, tops e leggings. Para conhecer melhor a coleção e todos os produtos da Collab, clique aqui.