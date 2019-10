A moda ativista de Isaac Silva, estreante da SPFW

View this post on Instagram

Estética é para além do visto, da forma: é conteúdo. É dentro e fora. É além disso, é conhecimento sensível. Estética e ética estão juntas não apenas pelos nomes que se assemelham. Ética — palavra dita tão nobre e tão distante de nossos tempos. Racionaliza o conjunto de regras, analisa o fazer da humanidade… as leis, a moral e mais um conjunto de coisas que norteiam as sociedades. Essas palavras têm, ou pelo menos deveriam ter, uma profunda relação. Olhar para além do visto, sentir para além dos sentidos. Relacionar a coisa dada com as coisas do sentido. Razão e sensibilidade. Afeto talvez nos dias de hoje. Em línguas menos ocidentais, vejo que somos natureza: nosso corpo e o mundo são indissociáveis… Ao transitar entre as civilizações, ou mesmo no seio de sua própria, povos ancestrais sempre cuidaram da imagem do corpo…. pinturas, brincos, tecidos, penas, barro… uma infinidade de materiais para compor o corpo, que é um pedaço do mundo. Natureza. A razão de estar no mundo agindo humanamente diz respeito ao que também vivemos pelo sensível. É disso que se trata a beleza. É arte. É cultura. É política. Aqui nesta imagem estão os cuidados de @divascabelos @adivagreen no concept capilar, @greencloud nas pinturas do rosto e @isaacsilva_br @isaacsilvabrand na vestimenta, com sua coleção Yabás, e a arte de @adrianameiraatelier , as joias são de @ojire_modaafro . #tbt #alternanciadepoder #reintegracaodeposse #art #transgender #mulheresnegras