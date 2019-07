Evento dedicado a novos talentos da moda acontece em São Paulo

Anualmente, a Casa de Criadores, o maior evento dedicado à moda autoral brasileira, dá voz a novos talentos da moda. Sua 45ª edição começou na quarta-feira (3) e terá 34 desfiles na Praça das Artes, no Centro de São Paulo. O evento continuará no sábado (6) e na próxima segunda-feira (8).

Além dos desfiles, apenas para credenciados, a Casa de Criadores organiza, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, uma programação cultural aberta ao público, com shows, oficinas e talks que abordam temas como sustentabilidade, economia e responsabilidade na moda.

Nesse ano, o evento também organizou um concurso em parceria com o movimento Sou de Algodão voltado a estudantes de moda de todo o Brasil. Os 6 finalistas, selecionados entre 400 inscritos, terão a oportunidade de desfilar suas coleções para um corpo de jurados, composto por renomados profissionais da área, que escolherá o vencedor.

Entre os destaques dos primeiros dias está o desfile de estreia da marca Ahlma, do estilista André Carvalhal, que apresentou roupas criadas com a tendência do upcycling – transformação de peças utilizando materiais que temos em casa ou que seriam jogados no lixo.

Desfile da Ahlma no primeiro dia da Casa de Criadores

Confira abaixo a programação dos próximos dias de Casa de Criadores:

06 de julho (sábado)

Escadaria 17h

POTE

Sala de Desfile 18h

Projeto Lab – Bispo dos Anjos | Jal Vieira | Rainha Nagô | KOIA

Vivão

Estileras

Rafael Caetano

Ken-gá

Escadaria 20h30

Vicente Perrotta

08 de julho (segunda-feira) – 20h30

Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores

Fernando Cozendey

Heloisa Faria

Silvério

Alex Kazuo

Isaac Silva

