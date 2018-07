Vestido de cintura marcada faz sucesso entre as famosas

Durante o evento de arrecadação de fundos para o Instituto Neymar Jr., na última quinta-feira (19), várias famosas arrasaram com vestidos de cintura marcada. Com pequenos cintos ou uma costura mais marcada acima do quadril, os looks das artistas mostraram diversas formas de usar essa tendência.

Bruna Marquezine, com seu vestido de cristais, Juliana Paes, Giovanna Ewbank e Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, foram algumas das mulheres que despojaram esse modelo. Cada uma brilhou com alguma especificidade diferente.

Bruna, com seu vestido deslumbrante, brilhou com as centenas de cristais e um cinto que acompanhava a delicadeza do vestido longo. Em um tom um pouco mais claro, o tecido que marcava a cintura acompanhava o formato do corpo da atriz.

Juliana Paes, em uma peça mais ousada, apostou em um modelo mais justinho, com transparências e um cinto colorido. O aplique, um pouco maior, chamou atenção para a cintura da atriz, e trouxe cor para o modelo todo preto.

Giovanna Ewbank usou sobreposições para criar o look com a cintura marcada. A atriz apostou em uma saia longa preta transparente, combinada com um body lindíssimo, cheio de detalhes prateados. Nesse caso, a própria cintura da saia funciona como uma maneira de marcar a cinturinha da artista.

Nadine Gonçalves, que acompanhou o filho no evento, ficou deslumbrante em um modelo comprido com pedrarias por todo ele, na cor preta, contrastando com o tom nude do vestido. As mangas transparentes, também cheias de pedras dão um toque sofisticado e a cintura foi marcada com uma faixa de pedras mais coladas ao corpo.

