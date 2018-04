Alerta de tendência: como usar bota estilo “meia”

Depois de uma temporada com botas acima do joelho, o comprimento diminuiu. O modelo da vez fica, geralmente, na altura da canela e é feito de material maleável – por isso, o zíper foi dispensado. A bota-meia já ganhou o coração de muitas e faz parte de looks charmosos. Inspire-se!

Bota-meia com calça

No lugar de sobrepor a barra da sua calça skinny, prefira usá-la por dentro com calça reta e ligeiramente mais curta. Dessa forma, o calçado fica em evidência e confere informação de moda ao visual.

Bota-meia com saia

Se a ideia é valorizar as pernas, vá de saia! O efeito de meia fica incrível tanto com minis, quanto com mídis. Para alongar a silhueta, prefira os tons que se aproximem do nude equivalente à pele.

Para usar já!

