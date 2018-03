Bella by Sonny Vandevelde in the backstage at the Fendi FW17 Fashion Show in Milan (23/2/2017) #bella #hadid #bellahadid #hadidsisters #model #supermodel #topmodel #fashionmodel #magazinemodel #brandmodel #vsmodel #imgmodels #runway #runwayshow #show #fashionshow #podium #backstage #walking #fendi #fw17 #smiling #highboots #brunette #redboots #milano #milan #mfw #milanfashionweek

A post shared by IsaBella Hadid (@bellasmydream) on Mar 25, 2018 at 8:28am PDT