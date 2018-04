Alerta de tendência: como usar colar com blusa de gola alta

Poucas peças são tão elegantes quanto uma malha de gola alta. Apesar de representarem uma tendência absoluta para o próximo inverno, elas já ganharam o status de clássico. Então, como atualizar a sua?

–

Para muitas marcas, fashionistas e celebridades, a ideia do momento é combinar o pescoço coberto com um colar importante. Vale desde uma corrente simples com pingente até uma gargantilha de impacto. O mix com vários modelos diferentes também é mais do que bem-vindo.

–

A dica para não errar é esquecer seu par de brincos quanto apostar nesta sobreposição: é hora de deixar o colar com todo o protagonismo.

–

PARA USAR JÁ

–

*Preços pesquisados em abril de 2018.