Boa Forma e Herself se unem em coleção de biquínis absorventes

Nesta terça-feira (14), a femtech Herself lança a coleção Verão 2024 “Toda Forma Faz Sentido”, em parceria com a Boa Forma, do Grupo Abril. A coleção é composta por itens de praia, como o Maiô Absorvente Frente Única com Recorte, a Calcinha de Biquíni Absorvente Básica Cavada, o Top Tomara que Caia com Recorte e a Calcinha de Biquíni Cintura Alta, todos absorventes e destinados para menstruação, ofertando conforto e segurança, sem abrir mão da elegância e vibração do verão.

Os destaques da coleção são duas novas estampas exclusivas: uma “Floral” e outra abstrata gráfica que tem o nome “Toda Forma”, além de duas cores lisas tendência como a Manga e o Bronze.

Além dos itens absorventes, a coleção é composta por Vestido Longo Tule, Blusa Manga Longa Tule, Calça Reta Tule, Saia Pareô e Bolsa Tote Bag. Dentre os diferenciais, podemos destacar a Calcinha de Biquíni Absorvente Cavada, que é um clássico do verão, o Maiô Frente Única com Recortes e o Top Tomara que Caia, ambos tendência da estação, além das peças complementares em tule e acessórios exclusivos que completam a coleção Verão 2024 da Herself.

Segundo a co-fundadora e CEO da Herself, Raíssa Assmann Kist, a coleção visa encorajar as mulheres a descobrirem e abraçarem todas as dimensões de suas vidas, desde a maneira como praticam esportes, cuidam da alimentação, se relacionam com seus corpos até como vivem o período menstrual.

“A coleção também destaca a inovação dos biquínis menstruais, oferecendo uma solução inovadora e pioneira no Brasil e América Latina”, destaca Raíssa.

A Herself é uma marca inovadora e pioneira na produção de biquínis e calcinhas absorventes com tecnologia única para a moda praia durante o período menstrual. Em parceria com a Revista Boa Forma, está impulsionando, ainda mais, a visibilidade de produtos inovadores e capazes de transformar a rotina das mulheres, proporcionando mais liberdade, autonomia e versatilidade durante a menstruação.

A Boa Forma é reconhecida por promover um estilo de vida saudável, equilibrado e com ênfase na beleza e nas diferentes jornadas de busca pelo bem-estar.

Juntas, Herself e Boa Forma quebram tabus relacionados à menstruação e defendem que, com os biquínis menstruais, o verão pode ser vivido com leveza, conforto, sustentabilidade, saúde e muito estilo. “Cada vez mais potencializamos o posicionamento de Boa Forma como uma marca que acolhe todas as formas de bem-estar e essa parceria sem dúvidas, fortalece nossa preocupação em ir além desse discurso”, destaca Amanda Mello, Head de Licenciamento no Grupo Abril.

