As principais tendências de moda para 2025, segundo o Pinterest

Dá para acreditar que faltam poucas semanas para o fim de 2024? Já pensando em um futuro não tão distante, o Pinterest revelou uma lista nessa última semana com as principais tendências de moda para 2025.

Com inspirações que vão desde a estética marítima até estilos que refletem um certo romantismo, nós compilamos 3 tendências de moda que prometem transformar o universo fashion em 2025. Pronta para ficar ainda mais estilosa nesse novo ano? Saiba como:

3 estilos que serão tendências em 2025, segundo o Pinterest

Motomoda

De acordo com o levantamento Predicts, o estilo Motomoda está entre os visuais que continuarão em alta no ano de 2025.

Inspirado no universo robusto dos motoqueiros, esse estilo urbano aposta em peças que proporcionam ao visual um impacto e peso para as combinações.

Entre os principais elementos desse visual estão as botas coturno de cano alto, as jaquetas de couro ou as icônicas bombers, assim como as clássicas mini-saias, que dessa vez trazem um toque delicado mas cheio de atitude à essa estética mais pesada.

O Motomoda não apenas reforça a crescente popularidade da estética contemporânea e robusta nas redes sociais, como também celebra a ousadia no universo da moda de modo geral.

Seja para quem busca um visual marcante ou para quem ama a adrenalina, a tendência promete ser, sem dúvidas, uma das mais poderosas no próximo ano.

Look de casal

Atenção, solteiros: essa tendência pode ser um pouco desafiadora para vocês! Em 2025, os looks de casal prometem dominar eventos e festivais ao redor do mundo.

Mas calma, estar em um relacionamento não é necessariamente uma regra para aderir à moda. O que importa é a sintonia e a diversão de combinar os looks com alguém especial — seja um parceiro, amigo ou até mesmo um parente.

E no que diz respeito ao estilo, vale de tudo: coordenar estampas, harmonizar cores, combinar acessórios e, por que não, até cortes de cabelo. Afinal, nada mais estiloso do que celebrar conexões por meio da moda!

Estilo Navy ou Al Mare

O verão está quase chegando, mas sua influência na moda continua presente em boa parte das vitrines ao longo do ano inteiro, não é mesmo?

Segundo o Pinterest, uma das tendências mais buscadas na rede social tem como inspiração a estação mais quente do ano, conectando as fashionistas da cidade a cenários ainda mais veraneios, como o mar e os campos.

No entanto, o grande destaque dessa tendência Navy está nas estampas — especialmente as listras, que irão surgir em 2025 em peças amplas, de cortes retos, e com cores vibrantes como verde, vermelho e, principalmente, o azul.

E, claro, os acessórios não ficam de fora dessa! No primeiro trimestre de 2025, eles prometem trazer ainda mais personalidade às combinações marítimas com chapéus, bolsas de palha e as clássicas sandálias abertas e sem saltos.

Qual dessas três tendências mais combinam com você? Não perca a oportunidade de adaptar essas referências ao seu estilo e entre em 2025 ainda mais fashionista!

