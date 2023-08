Como usar a jaqueta de couro no trabalho

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Atemporal, sofisticada e moderna, a jaqueta de couro tem um lugar de destaque no guarda-roupa de qualquer mulher, independentemente do estilo de cada uma. Por ser uma peça altamente diferenciada, a jaqueta de couro agrega requinte e valor a qualquer look se for usada de forma acertada e com equilíbrio na escolha de sua composição.

Embora seja aclamada pela maioria que acompanha a evolução do mundo fashion, as jaquetas de couro ainda são vistas com algumas restrições por pessoas que têm um perfil mais formal e conservador. Para esse grupo, essas peças transmitem uma pegada mais ousada e sexy e, por esse motivo, não a consideram adequadas para determinadas situações ou ambientes.

Esse é exatamente o ponto que desejo ressaltar nesse artigo. A meu ver, o conceito de que as peças de couro ainda remetem à ousadia e à rebeldia da época e dos propósitos de quando foram criadas está totalmente ultrapassado. Como muitas peças do guarda-roupa feminino, as jaquetas de couro, assim como calças e vestidos desse tecido diferenciado, também evoluíram e foram ganhando novas leituras ao longo do tempo, imprimindo mais modernidade e leveza a cada etapa da criação.

Atualmente, essas peças estão totalmente em sintonia com as mudanças sociais que estão trazendo novos valores, inclusive a preocupação de trilhar um caminho mais sustentável. Talvez a grande pergunta para muitas e muitos seja: a jaqueta de couro é uma peça adequada para o ambiente profissional? Sim, minha gente, a jaqueta de couro pode ser usada no ambiente de trabalho sem que isso cause qualquer impacto negativo à sua imagem profissional.

A regra que vale para a jaqueta de couro é a mesma que deve ser aplicada para qualquer look usado no ambiente de trabalho: bom senso. A partir de uma escolha equilibrada e de uma modelagem que se enquadre no ambiente profissional, essa peça certamente irá favorecer a sua imagem transmitindo uma mensagem elegante e sofisticada. Por mais conservador que possa ser o dress code de uma empresa, a jaqueta de couro não entrará em atrito com as regras de vestimenta.

Por que será que a jaqueta de couro está associada a um viés transgressor até os dias de hoje? Vamos conhecer um pouquinho a história dessa peça para entender melhor a conexão que ainda é feita por muitas pessoas.

A história da jaqueta de couro

Acredito que não será surpresa para muitas saber que a jaqueta de couro, assim como inúmeras peças que fazem parte do guarda-roupa feminino, foi criada inicialmente como uma vestimenta masculina. No caso específico das jaquetas de couro, elas começaram a ser usadas pelos pilotos da Força Aérea durante a primeira Guerra Mundial e se tornaram conhecidas como jaqueta bomber.

Foi no final dos anos 1920 que a jaqueta de couro começou a ser percebida como uma peça de moda. Desde então, passou a ser confeccionada como item fashion e ganhou notoriedade dentro do segmento. O grande estouro aconteceu quando Hollywood, principal polo da indústria cinematográfica, começou a adotar a peça no figurino masculino de suas produções. Foi o ator Marlon Brando que popularizou a jaqueta de couro através de seu personagem no filme The Wild One.

Foi a partir desse movimento feito pelo cinema, sempre com toques de ousadia, que a peça finalmente chegou ao guarda-roupa feminino e se tornou um must entre as mulheres mais modernas e conectadas com as mudanças sociais. Foram muitas leituras e adaptações de modelagens até que ela ocupasse o status de ícone fashion feminino.

Como usar a jaqueta de couro no trabalho

Passado tanto tempo e tantas transformações, uma coisa não mudou: a jaqueta de couro continua sendo objeto do desejo no mundo da moda tanto por mulheres como por homens. O fato é que essa peça agrega atitude e sofisticação ao look nos deixando mais empoderadas e com um quê positivo de ousadia. A comunicação feita por meio de uma jaqueta de couro continua atual e moderna.

Continua após a publicidade

Então vamos ver qual a melhor maneira de usá-la no ambiente de trabalho como uma peça que agrega valor à sua imagem profissional? Abaixo, trago opções de combinações que vão torná-la apropriada.

Jaqueta de couro com alfaiataria

Como contextualizei acima, o problema não é usar a jaqueta de couro no trabalho, e sim compor seu look com criatividade e bom gosto. E uma boa maneira de atingir esse objetivo é fazer esse mix com peças de alfaiataria. Não tenha dúvida de que isso resultará num visual sofisticado, autêntico e muito moderno. Uma calça de alfaiataria em composição com uma jaqueta de couro causará impacto positivo.

Jaqueta de couro com calça jeans no trabalho

Se você é dona de um estilo mais despojado e seu ambiente de trabalho é bastante flexível, a combinação jaqueta de couro e calça jeans pode, sim, resultar num look bem bacana. A sugestão é que as duas peças tenham modelagens e tons que se adequem mais ao ambiente de trabalho, que mesmo sendo informal requer alguns cuidados. Se deseja transmitir uma mensagem de seriedade profissional apesar da leveza do look, fique atenta a esses detalhes. A escolha acertada do calçado também fará toda a diferença.

Jaqueta de couro com saia

As saias sempre tiveram um lugar de destaque e de preferência no guarda-roupa feminino. É uma peça capaz de transitar por diferentes estilos sem perder seu charme e, em alguns casos, proporcionar um ar mais ousado e até sexy. Como estamos falando de ambiente de trabalho, a opção por modelos mais discretos, elegantes e com toques de inovação serão perfeitos para compor o look com uma blusa que combine com seu estilo e potencialize o valor da jaqueta de couro.

Tênis e jaqueta de couro no trabalho, pode?

Já falei algumas vezes aqui que o tênis passou a ocupar um outro lugar no guarda-roupa feminino. Antes visto como uma peça mais esportiva, o tênis atualmente é capaz de imprimir um ar sofisticado e elegante ao visual. E Não há dúvidas de que poderá resultar num ótimo look de trabalho se combinado com peças que agreguem valor. E, como sabemos, a jaqueta de couro dá um requinte ao visual. Se as duas peças forem usadas a partir de boas escolhas, você certamente vai chamar atenção de maneira positiva.

Cuidados com a jaqueta de couro

Qualquer peça de couro, seja ela uma jaqueta, uma calça ou um vestido, é um investimento positivo. Geralmente, dependendo do material, as peças são muito duradouras e podem ser usadas por muito tempo por serem atemporais. Mas é importante saber cuidar de cada peça guardando de forma adequada e fazendo a manutenção indicada como, por exemplo, hidratação da peça com um produto certo. Se souber cuidar bem da sua jaqueta de couro, ela certamente poderá ser usada por muitos anos.