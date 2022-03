5 tendências de maquiagem das semanas de moda internacionais

Não são apenas as roupas que sofrem a influência das passarelas: cada detalhe apresentado nos desfiles acaba por servir de inspiração e ganhar as ruas! E quando o assunto é maquiagem, é claro, não poderia ser diferente. Para quem gosta de inovar, as Semanas de Moda Internacionais – que desfilaram em fevereiro e março as suas coleções de outono e inverno 2022 – trouxeram cores, acabamentos e formatos que podem conquistar espaço no visual e dar aquele toque de novidade que é sempre bem-vindo. Vamos juntas mergulhar nas maiores tendências?

Cantos iluminados

Iluminar o canto interno dos olhos deve continuar em alta no make, mas desta vez sai o tradicional iluminador e entram as sombras coloridas e com acabamento cintilante. Altazurra, por exemplo, investiu em um visual de sereia combinando preto bem esfumado com cantos internos e externos em azul com brilho. Em uma proposta mais noite, Jason Wu apostou no preto esfumado com o amarelo fosco, mas vibrante. Já Kim Shui trouxe um charme retrô com o gatinho esfumado em azul, também bem pigmentado.

Sombra cintilante

As sombras cintilantes e coloridas bem esfumadas – sem a tradicional mistura com preto ou marrom – dominaram a passarela de BRONXANDBANCO, em cores como rosa, azul e prateado. Para harmonizar e deixar o foco todo para os olhos, lábios bem hidratados e com tom natural. Em um estilo mais sexy, LaQuan Smith trouxe a sombra cintilante bordô em um gatinho bem puxado até o final da sobrancelha, combinado com o preto.

Delineado gatinho

O delineado gatinho marcou presença em diversos desfiles e nos mais variados estilos – desde o clássico e minimalista na beleza de Carolina Herrera, até o duplo, com azul e preto, de Christian Siriano. Versões gráficas e com formas mais ousadas apareceram pouco, mas vale lembrar que isso não significa que ficarão de fora da maquiagem.

Cor abaixo dos olhos

E que tal tirar o colorido da pálpebra móvel e transportá-lo para baixo dos olhos? Supriya Lele investiu em um esfumado tradicional e deu um ‘up’ no look com máscara de cílios azul clara apenas embaixo, enquanto Blumarine trouxe um belo esfumado em roxo e lilás.

Lábios ombré

Os lábios ombré retornaram no desfile de Vaquera, mas sem o já tradicional degradê mais escuro no contorno e mais claro no centro: mais ousada, a marca deixou a cor intensa para o lábio superior, enquanto o inferior recebeu apenas o nude e um toque de cor no cantinho.

E você, está pronta para usar alguma dessas tendências?