A mudança no estilo de Meghan Markle durante a vida de duquesa

Desde que começou a namorar Príncipe Harry e participar de eventos oficiais da realeza, Meghan Markle mudou muito seu estilo. Quando trabalhava como atriz, ela amava peças com muito brilho, além de produções mais casuais com calças jeans. Ao entrar para a Família Real, teve que adaptar um pouco seu guarda-roupas para se adequar aos padrões de vestimenta da realeza. Ainda assim, Meghan quebrou vários protocolos, assim como fazia sua sogra, Diana. Suas escolhas para os eventos oficiais conseguiam unir a elegância necessária para o cargo de duquesa sem deixar completamente de lado seu toque pessoal e moderno.

Enquanto Duquesa de Sussex, Meghan investiu muito em vestidos midi, sempre acinturados e com tecidos mais estruturados. A atriz também preferia jóias e acessórios mais discretos e, nos pés, frequentemente optava por scarpins, sem grandes ousadias. O toque pessoal de Meghan ficou ainda mais claro na sua escolha para o vestido de casamento. Além de a peça ser Givenchy, uma marca que não é inglesa, o modelo escolhido por ela foi bem simples, sem rendas, bordados e grandes volumes, como são geralmente os vestidos de casamento da realeza. Os ombros de fora também não são comuns para o protocolo.

Meghan também sempre deixou clara sua preferência por looks monocromáticos e cores mais escuras, como o preto – que, inclusive, é muito pouco usado pela Família Real por representar luto – e o azul, especialmente o marinho. Por isso, ela é a última a ter 5 de seus looks azuis comentados pelo editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto. Ao longo do mês de abril, o editor destacou semanalmente looks azuis marcantes das mulheres da Família Real. A primeira foi Kate Middleton e a importância da cor para a monarquia, seguida dos segredos e regras do guarda-roupas da Rainha e do estilo revolucionário de Lady Di.

Agora que Meghan e Harry oficialmente deixaram da Família Real e estão vivendo nos EUA, pode ser que a atriz se sinta ainda mais livre para escolher suas roupas. “Durante seu tempo como duquesa, Meghan mostrou um estilo consistente e adequado ao posto, sempre trazendo personalidade aos looks elegantes e modernos ao mesmo tempo. Ela deixa o cargo como uma das mais bem vestidas da história recente da Família Real, com um vasto número de trajes memoráveis”, diz Fabio.

Confira abaixo 5 dos looks azuis mais icônicos de Meghan Markle, além de mais curiosidades sobre suas produções.

A primeira produção escolhida por Fabio foi usada por Meghan em uma viagem à Nova Zelândia em 2018, quando estava grávida de 3 meses de Archie. O top e a saia plissada nos mesmos tons são Givenchy e a duquesa optou por combiná-los com sapato também azul escuro e nenhum acessório. O coque mais bagunçado, com alguns fios soltos, tornou-se uma marca de Meghan e é raramente usado por outras pessoas da realeza, já que o código orienta que o cabelo esteja sempre solto ou preso de maneira mais arrumada. “Um look casual e sofisticado que a representa muito bem”, afirma o editor de moda.

O modelo azul cobalto da marca Jason Wu foi o escolhido de Meghan para uma celebração dos 100 anos do fim da 1ª Guerra Mundial. O comprimento midi, o preferido da atriz, ganha movimento graças aos babados fluidos frontais, que também deixam o look mais interessante. Mais uma vez, Meghan optou scarpins no mesmo tom de azul e poucos acessórios.

Para um jogo de pólo durante o dia, Meghan optou por mais um vestido midi. O tecido jeans torna o modelo volumoso e acinturado mais casual, assim como a bolsa de palha e os óculos escuros grandes. A produção Carolina Herrera é chique sem fazer esforço.

O vestido Dior tem uma das modelagens preferidas de Meghan, com cintura marcada e saia volumosa. O decote mais aberto nos ombros deixa o look clássico com um toque mais moderno. “O fascinator traz ares de princesa ao traje”, afirma Fabio.

Em um dos últimos eventos como membros sênior da Família Real, em março, Meghan e Harry também escolheram looks azuis. O vestido da duquesa é de Victoria Beckham e tem um tom de azul mais claro e vibrante, diferente dos que ela costumava escolher. “É um look clássico e atemporal. O modelo é simples e minimalista, de formas extremamente limpas”, explica Fabio Ishimoto. Para sapatos e bolsa, ela optou por modelos azuis, mas em tons contrastantes. O batom mais escuro também mostrou que ela já estava se desprendendo dos protocolos reais.

