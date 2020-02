614 looks e acessórios supercoloridos na ELLE

Capa da ELLE de setembro

Foto: Divulgação Quem está por dentro do mundo da moda sabe que o que vai pegar no verão são as peças bem coloridas. De olho nessas e outras tendências nacionais e internacionais, a edição de setembro da revista ELLE traz nada menos do que 614 looks e acessórios de tons fortes.

Acessórios bem coloridos são hits da próxima estação

Foto: Divulgação

A publicação também ensina a combinar peças coloridas com cores neutras ou looks monocromáticos e dá dicas de bolsas, sapatos e cintos fluo que vão deixar sua produção ainda mais incrível. Tudo para seguir a moda multicolorida sem correr riscos de acabar com um visual exagerado.

Drew Barrymore fala sobre beleza e carreira na ELLE

Foto: Divulgação

Drew Barrymore é o outro destaque da ELLE brasileira. Em entrevista exclusiva, a atriz mostra que virou mesmo um mulherão e conta que seu segredo de beleza é não ter medo de envelhecer: “Não há motivo para temer o envelhecimento porque, se você envelhece, tem sorte! A alternativa é a morte.”

New Lolita: tendência boudoir + looks ingênuos

Foto: Divulgação

Três editoriais de moda desta edição servem como inspiração na hora de abrir o guarda-roupa: moda mineira (com muito bordado e babado), o minimalismo dos looks monocromáticos e a tendência boudoir com looks lolitas. Imperdível!