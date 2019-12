Mulher finge passar mal para viajar de classe executiva e faz avião voltar

Uma mulher, cujo nome não foi divulgado, fingiu passar mal durante um voo entre as cidades Pensacola e Miami, ambas na Flórida, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (29). O piloto da aeronave da American Airlines chegou a decretar emergência e mudar a rota do voo, voltando ao local de origem após a mulher dizer que estava tendo dificuldades para respirar.

Depois que a polícia foi chamada pela tripulação, a passageira confessou que inventou estar passando para conseguir ser transferida para a classe executiva, a mais alta no avião.

De acordo com a CNN, a mulher inicialmente se recusou a desembarcar quando as autoridades chegaram. O piloto, então, decidiu que todos os outros passageiros teriam que descer. Em seguida, ela resolveu obedecer a ordem para sair do avião.

Ainda segundo o veículo americano, a passageira, que esteve sob custódia da polícia, foi levada a uma instituição para pacientes mentais e, por enquanto, não foi acusada por algum crime.

Leia também: Mulher descobre traição de marido em crítica gastronômica

+ Repórter é perseguido por porco ao vivo na Grécia