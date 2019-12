Kaká e Carol Dias estão casados

O jogador Kaká e a modelo Carol Dias estão casados. “1+1=um”, postou ele em seu Instagram com uma foto do casal após a união. “Não sei explicar, só sentir!”, disse a noiva.

A festa, em um resort em Itacaré, na Bahia, contou com pelo menos 300 convidados. Este é o segundo casamento do jogador, que foi casado com Carol Celico entre 2005 e 2014 e tem dois filhos.

O noivo vestiu Ricardo Almeida e Carol estava com um vestido da Whitehall Atelier, assinado pelas irmãs Livia Colucci e Nanna Martinez.

“Hoje terminam os meus sonhos e nascem os nossos, não são mais as minhas coisas, mas os nossos, não são mais os meus planos, mas os nossos”, prometeu o jogador emocionando durante a cerimônia.

Os dois dançaram noite a dentro com os convidados, entre eles muitos jogadores como Falcão, Denílson e Marco Luque.



