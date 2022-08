6 looks com saia midi para se inspirar e aderir

A saia midi deixou de ser exclusividade dos looks formais e se tornou parte do nosso cotidiano, podendo ser usada de forma mais despojada. E, muitas vezes, é uma peça injustiçada para quem ainda não se rendeu a ela. Falo por conta própria, já que eu torcia o nariz até comprar uma. Hoje em dia, praticamente só uso isso.

Versátil, a saia midi combina com diversas estações do ano e garante uma produção cool – ou mais elegante, dependendo da proposta que você quer seguir. Existem diversos tipos e materiais: jeans, tule, retas, plissadas e mais. Dá para usar com top cropped, camiseta de banda, corselet e peças mais estruturadas.

Uma curiosidade é que o modelo surgiu na década de 1920 e se popularizou com Coco Chanel. Temos aqui 6 inspirações para você se jogar nas saias midi tal qual a fundadora da Chanel.

Saia midi com paetês com coturno

Um exemplo de high-low, uma saia de paetê com um sapato pesado, resultando em um look monocromático e bastante estiloso.

Animal print e T-shirt

Jaqueta de couro, t-shirt, saia midi e tênis: a fórmula para uma produção despojada. Usar animal print com uma camiseta com estampa pode parecer arriscado, mas como vemos na imagem, super funciona. É possível optar também por uma saia lisa, que garante uma facilidade extra na hora de combinar.

Saia midi com camisa

Além de t-shirts, dá para usar também com a camisa clássica. O truque de dar um nozinho pode ser muito bem-vindo para trazer equilíbrio. Já que a parte superior terá mais volume, aposte em saias midi de tecidos fluidos e/ou retos podem funcionar bem.

Saia midi jeans

Saia jeans costuma ser fácil de usar e nunca sai de moda, e o modelo midi está ensaiando o seu retorno. Investir em uma com uma fenda pode ser mais democrático para quem é mais baixa pois ajuda a alongar a silhueta, dando a impressão que as pernas são mais longas

À La Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw é uma das rainhas de saias com tule e ela nos ensinou o quanto pode ser incrível se render a esse tecido. Não é preciso ser nada muito bufante, dá para usar uma peça um pouco mais discreta com camisetas, suéteres e como na foto, com moletom. O detalhe ainda mais certeiro é no sapato plataforma, que não deixou o visual pesado.

Saia plissada assimétrica

Alguns modelos favorecem ainda mais quem nunca usou saia midi, como a assimétrica, sendo mais curta na frente. Dá para caprichar na escolha das botas, mocassins e tênis. O modelo plissado é atemporal e funciona para ocasiões mais sérias ou despojadas.