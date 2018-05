Como usar: 4 formas para arrasar usando saia midi de couro

Versátil e despojada, a saia mídi de couro pode ser usada para compor tanto looks casuais quanto sofisticados. Combinar a peça com jaquetas, botas ou sueters é uma alternativa para as produções de inverno.

Confira 4 composições para se inspirar:

Com Jaqueta

A dica para uma produção mais descontraída é combinar a saia com uma jaqueta jeans e botas.

Para se inspirar:

Jaqueta jeans, Levi’s, R$ 389,90* Camiseta de algodão, Authoria, R$ 169,90* Saia de couro, Adriana Restum, R$ 349,99* Bolsa de plástico, Melissa, R$ 160,00* Botas de material sintético, Renner, R$ 219,90*

Com renda

Para um look delicado, combine a peça com uma blusa de renda e um salto alto. Opção ideal para ocasiões formais.

Para se inspirar:

Top de renda, Shoulder, R$ 259* Brincos de metal e pedra, Canal, R$ 199* Clutch de material sintético, Kenuz, R$ 119,90* Escarpins de material sintético, Eleven Eleven, R$ 189*

Com tênis

O conforto é o destaque desse look. O tênis e a blusa mais larguinha criam uma produção cheia de estilo para os dias de outono.

Para se inspirar:

Chocker de latão, banhado a ródio branco, Gostou, R$ 153* Blusa Poliéster, Dzarm, R$ 219,90* Bolsa de couro, Kühn, R$ 398* Tênis de couro, Puma, na Authentic Feet, R$ 399,99*

Com blusa social

Para um visual elegante, invista em uma blusa mais social e incremente a produção com acessórios do diferentes tons.

Para se inspirar

Óculos de acetato e metal, Fuel Eyewear, R$ 149,90* Blusa de poliéster, Equus Jeans, R$ 239,90* Bolsa de material sintético, Anacapri, R$ 159,90* Bracelete de metal, Rincawesky, R$ 224* Sandálias de cetim, Anzetutto, R$ 299,90*

* Preços pesquisados em Março de 2018; sujeito à alteração.