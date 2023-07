6 inspirações de look com blusas de gola alta para o inverno

Confortável, quente e elegante, a blusa de gola alta e de manga longa é uma peça essencial do guarda-roupa no inverno. Desde a grande variedade de texturas e estampas até as possibilidades de combinações, a peça te garante um visual elegante e arrumado enquanto te aquece. Selecionamos algumas inspirações para você aderir:

Um mundo de cores

Aposte em uma blusa em tons fortes, como o rosa choque ou vermelho, que irão se destacar na produção invernal e dar um toque alegre à estação. Você pode combinar a blusa com uma calça social em tons neutros, como preto ou bege, mas você também pode ter um visual ultra moderno com uma calça jeans, especialmente as mom jeans!

Já se você quiser ser um pouco mais atrevida, você também pode brincar com as cores da sua calça!

Camadas e camadas

Nos dias mais frios, nem só a blusa de gola alta vai te aquecer. Por isso, aposte na sobreposição de peças, por exemplo, combine um suéter oversized com a blusa por baixo.

Ou fazer a composição com um sobretudo com textura diferente do tecido da sua blusa de gola alta – couro ou o aspecto envernizado são ótimas sugestões para looks de trabalho.

Estilo Preppy

Uma outra tendência que tem sido vista dentre as blogueiras é usar a blusa de gola alta com vestidos longos de verão (reutilizando as peças, veja só!) ou com saias das mesmas cores. Só arrematar com uma meia-calça para garantir conforto!

E é claro, não tenha medo de brincar com as padronagens. Você pode usar blusas listradas ou combinar uma blusa simples com outras peças quadriculadas e florais.

Streetwear

Nessa onda de aproveitar peças de outras estações para montar looks, deixando o seu guarda-roupa mais inteligente, aproveite a gola alta como uma segunda pele. Use-a embaixo de camisetas, regatas, coletes e até peças de lingerie mais estruturadas.

Outra grande tendência do streetwear, é uma variação um pouco mais geek. Use uma blusa de gola alta por baixo de um colete clássico, ou de um top com estrutura de corselet.

Com alfaiataria

Uma peça de alfaiataria já torna qualquer look mais sofisticado, agora imagina um blazer combinado com uma blusa de gola alta que irá elevar o nível de elegância.

Monocromático

Se você está passando por um dia de vibe mais simples, experimente um visual monocromático, que é elegante e uma ótima opção para um look mais formal de trabalho.