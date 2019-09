5 tendências de sapatos para primavera

A primavera já está batendo em nossa porta, o que, para o mundo da moda, significa a chegada de novas coleções e tendências. E não há melhor lugar para antecipar o que há de novo que nas Fashion Weeks mundo afora. A seguir, reunimos cinco tendências que dominaram (e prometem continuar dominando) as passarelas. Confira:

Chinelo com salto

Começamos com uma polêmica. A primeira vista, o chinelo com salto pode parecer uma evolução descabida das nossas queridas havaianas. Mas basta uma única chance para perceber que o modelo tem sim sua dose de elegância e – melhor ainda – versatilidade, o que o torna perfeito tanto para o dia quanto a noite.

Mary Jane

Já cantamos essa bola lá em março, ao que tudo indica, as Mary Janes vieram para ficar. O modelo marcou presença em desfiles recentes de marcas com Carolina Herrera e Marc Jacobs, e, apesar de sua aparência romântica e delicada, também vai bem em looks com vibe mais street.

Bico quadrado

Outra tendência que anunciamos há algum tempo, o bico quadrado é a última obsessão do mundo fashion. Resgatado direto dos anos 90, o estilo tem feito a cabeça e, com o perdão do trocadilho, os pés de blogueiras e famosas. Outro ícone eclético, combina com rasteirinhas e saltos, incluindo o chinelo mencionado mais acima.

Birken

Convenhamos, a Birken nunca saiu totalmente da moda. Apesar de não receberem o reconhecimento que merecem, essas sandálias arrasam quando se trata de conforto e praticidade, o que as tornam perfeitas para aqueles dias em que queremos comodidade sem deixar de lado o estilo.

Botas coloridas

Sim, o inverno se foi, mas quem disse que é preciso mandar as botas para o fundo do guarda-roupa? Para dias em que o calor dá uma trégua, aposte em modelos coloridos para dar um toque mais divertido ao visual. E, atenção, o cano na altura do joelho vem como grande promessa da temporada.

