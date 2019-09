Jaqueta cropped: tendência que pode ser usada em dias mais quentes

Com a chegada da primavera e dos dias quentes, é hora de trocar os casacos de frio por looks mais fresquinhos. A jaqueta cropped é a peça ideal para ter por perto quando bater um ventinho.

Esse item é um coringa no guarda-roupa e voltou com tudo nesta temporada para aliar conforto com versatilidade. É funcional e combina com qualquer roupa. Confira 4 looks com a jaqueta cropped para arrasar na meia-estação:

Jaqueta cropped com vestido

Por ter um comprimento mais curto, esta jaqueta ajuda a valorizar a silhueta, principalmente quando combinada com vestidos. Não importa se ele é midi ou na altura do joelho, não tem como errar com essa combinação.

Looks com saias

Dependendo do comprimento da saia, a jaqueta cropped exerce um efeito diferente no look. No caso das mais longas, a combinação fica mais despojada e casual. Já em saias mais curtas, cria-se um look versátil que também pode ser usado à noite. O ideal é que a barra da jaqueta não ultrapasse a cintura da saia.

Conjuntinho com calça curta

Os modelos de calça pantacourt e clochard estão fazendo muito sucesso nesta temporada. Mas é preciso ter cuidado ao combiná-los com as jaquetas cropped, principalmente em ambientes que exigem formalidade. Lembre-se que o resultado será mais despojado.

Looks para trabalho

Jaquetas cropped em versões mais estruturadas são perfeitas para criar a sobriedade necessária para os looks de trabalho. Escolha peças com estampas mais discretas e com cores sóbrias.

