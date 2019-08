Tendência dos anos 90: inspire-se no salto de bico quadrado

Os anos 90 eram uma época em que estavam no auge grandes tendências de moda e, para a surpresa de muitos, os looks dessa época voltaram com muita força! E cada vez mais temos a certeza de que nunca é tarde demais para reviver antigas tendências.

Mom jeans, presilhas, conjuntos e até brinquedos tiveram seu retorno triunfal, e agora, os sapatos de bico quadrado, que tanto marcaram os anos 90, estão de volta.

Separamos algumas inspirações para usar o modelo sofisticado, perfeito para quem quer mergulhar nesse universo old fashioned. Confira abaixo ideias de como usar o salto de bico quadrado:

Rasteirinha

Despojado, esse estilo em rasteirinha trás conforto para quem não é tão chegada aos saltos.

Combinando com look

Para relembrar ainda mais a época, usar um conjunto e combinar com a cor do salto é uma ótima opção.

Alternando as cores

E falando sobre cores, que tal misturá-los: O salto é sofisticado e fazendo essa junção mais leve das cores, trás sutileza na combinação.

Sabrina Sato

