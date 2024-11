5 looks chiques e sofisticados com tricô

Quando o assunto é sofisticação, o tricô é indispensável. Não importa se é para dias frios ou temperaturas amenas, o tecido é ideal para transmitir requinte e autenticidade em looks de trabalho, lazer e até eventos especiais. Aqui, separamos referências para quem deseja trazer o tricô – com originalidade – para o dia a dia.

Inspiração de look elegante e autêntico com tricô

Os casacos de tricô estampados estão entre os modelos mais originais. Para uma produção sofisticada, basta combiná-los a outros elementos que passem mais seriedade, como uma bolsa de couro, um óculos de sol e uma calça jeans com modelagem reta ou flare.

Referência de look chique com tricô

Não é preciso se limitar as mesmas combinações de sempre para alcançar um visual que impressione pela elegância e, ao mesmo tempo, seja inovador. Uma saia com franjas e um agasalho de tricô, por exemplo, formam uma excelente proposta de look, especialmente quando unidos a um salto mais tradicional, caso do slingback.

Colete de tricô é peça sofisticada e confortável

Os coletes vieram para ficar! E os de tricô merecem um espaço dedicado a eles em seu guarda-roupa. A peça vai do escritório ao happy hour com bastante facilidade e sem perder a sofisticação que lhe é característica.

Look de tricô para temperaturas mais amenas

Engana-se quem pensa que o tricô só serve para o inverno. A verdade é que existem peças ideais para dias com temperatura normal. Regatas, camisetas e vestidos com o tecido estão disponíveis no mercado e podem formar um visual bastante interessante.

Tricô ajuda a compor looks estilosos

Se o desejo for mesclar elementos esportivos e sofisticados para um visual estiloso, vale a pena incluir o tricô entre os tecidos escolhidos. Com uma calça, um agasalho e um tênis, você está pronta para arrasar.

