Conheça os melhores chefs de 2024, segundo The Best; 17 são brasileiros

A 8ª edição do The Best Chef aconteceu na última quarta-feira (6) em Dubai, marcando a primeira vez que a cerimônia do evento é realizada no Oriente Médio. Celebrada no Atlantis The Palm, em Dubai, a premiação deste ano homenageou 550 chefs de 62 países. Ao todo, 17 chefs brasileiros, incluindo duplas e cozinheiros que atuam fora do Brasil, foram citados.

Este ano, o The Best Chef realizou uma mudança ao estrear seu sistema de reconhecimento Knife (faca, em português). Abandonando as classificações tradicionais, o sistema homenageia chefs com base no impacto e na habilidade em três categorias, reconhecendo um total de 550 profissionais culinários em seis continentes.

Os reconhecimentos se dividem em número de facas, sendo o título de “três facas“, o mais cobiçado. Entenda cada categoria:

Três Facas (Os Melhores): Celebrando o mais alto nível de maestria culinária, concedido a 97 chefs que alcançaram 80% ou mais dos pontos máximos.

Duas Facas (Classe Mundial): Reconhecendo 177 chefs que alcançaram 40% ou mais, representando expertise de classe mundial.

Uma Faca (Excelente): Reconhecendo 276 chefs que atingiram 20% ou mais, destacando suas contribuições notáveis ao campo.

Chefs brasileiros premiados pelo The Best Chef

Este ano, o que chama a atenção na premiação é o reconhecimento da gastronomia de regiões que vão além de São Paulo e Rio de Janeiro, citando profissionais de Curitiba e Salvador.

Entre os brasileiros estão nomes como Alex Atala, Janaína Torres, Helena Rizzo e Manu Buffara. Confira abaixo os chefs e restaurantes citados e seus respectivos títulos:

Três facas

Alex Atala (DOM, São Paulo);

Manu Buffara (Manu, Curitiba).

Duas facas

Lisiane Arouca e Fabrício Lemos (Origem, Salvador);

Jeferson Rueda (A Casa do Porco, São Paulo);

Rafa Costa e Silva (Lasai, Rio de Janeiro);

Janaína Torres (Bar da Dona Onça, São Paulo);

Ivan Ralston (Tuju, São Paulo).

Uma faca

Helena Rizzo (Maní, São Paulo);

Felipe Bronze (Oro, Rio de Janeiro);

Kazuo Arada (Kazuo, São Paulo);

Gerônimo Athuel (Ocyá, Rio de Janeiro);

Dante Bassi e Katrin Bassi (Manga, Salvador);

Luiz Filipe Souza (Evvai, São Paulo);

Tássia Magalhães (Nelita, São Paulo);

Ivan Brehm (brasileiro em Nouri, Singapura);

Franco Sampogna (brasileiro emFrevo, NYC);

Rafael Cagali (brasileiro em Da Terra, Londres).

Os melhores do mundo

Além dos títulos de “facas”, a premiação também elegeu os melhores chefs do mundo. Ao escolher os profissionais do ranking, o prêmio considera suas contribuições, consideradas visionárias, que redefiniram a gastronomia moderna. São eles:

1º lugar: Rasmus Munk – Alchemist, Dinamarca

Famoso por sua abordagem vanguardista, o trabalho de Munk no Alchemist combina elementos teatrais com inovação culinária, oferecendo uma experiência imersiva que o elevou ao reconhecimento global.

2º lugar: Albert Adrià – Enigma, Espanha

Um ícone da experimentação culinária, Adrià continua a quebrar barreiras no Enigma, onde seu trabalho combina narrativa com técnica inovadora, solidificando sua influência na indústria.

3º lugar: Eric Vildgaard – Jordnær, Dinamarca

Conhecido por seu compromisso com a sustentabilidade e pureza, as criações de Vildgaard no Jordnær são um testemunho da arte dos ingredientes nórdicos locais, tornando seu trabalho ressonante em escala global.

Prêmios especiais

Como parte do novo sistema de classificação do The Best Chef, os prêmios também celebraram chefs que fizeram contribuições extraordinárias em áreas específicas. Veja a seguir:

Melhor Revolução: Albert Adrià, Enigma (Espanha)

Melhor Chef de Confeitaria: René Frank, Coda (Alemanha)

Melhor Nova Entrada: Mei Kogo, Sushi-Meino (Japão)

Melhor Terroir: Jaime Rodríguez, Celele (Colômbia)

Melhor Ciência: Ángel León, Aponiente (Espanha)

Melhor Arte Culinária: Julien Royer, Odette (Singapura)

Melhor Próxima Geração: Michele Lazzarini, Contrada Bricconi (Itália)

Melhor Experiência Gastronômica: Vaughan Mabee, Amisfield (Nova Zelândia)

Melhor Criatividade: Paco Méndez, Come Restaurant (Espanha)

Melhor de Dubai: Himanshu Saini, Trèsind (EAU)

Votado pelos Profissionais: Ana Roš, Hisa Franko (Eslovênia)

Melhor Origens & Futuro: (1) Eva, Lilian, Emilie Rihani, Three by Eva (EAU) (2) Mohamad, Wassim, Omar Orfali, Orfali Bros (EAU)

Para a lista completa dos vencedores e homenageados, visite: thebestchefawards.com.

