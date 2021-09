Alex Atala, Manu Buffara e Rizzo estão entre melhores chefs do mundo

O Brasil está presente mais uma vez na lista do “The Best Chef Awards”, ranking com os 100 melhores profissionais da gastronomia mundial. A premiação exalta chefs inovadores e que inspiram cozinhas ao redor do mundo.

À frente do conceituado restaurante D.O.M, Alex Atala ficou na oitava posição na lista do júri, conquistando a melhor posição entre os brasileiros.

A lista ainda conta com mais quatro nomes do nosso país: Manu Buffara, do Ella NYC, na 21ª colocação; Helena Rizzo, do Maní, em 83º lugar; Jefferson Rueda, do A Casa do Porco Bar, em 92º, e Rafa Costa e Silva, do Lasai, como o 96º colocado.

Realizada na semana passada, em Amsterdã, na Holanda, a edição deste ano foi vencida pelo espanhol Dabiz Muñoz.

O reconhecimento não parou por aí! Manu Buffara também venceu o prêmio especial Followers, entregue pela Custom Culinary. A disputa é alimentada pelo voto popular. Então, segundo o público, a brasileira foi eleita a melhor chef do mundo.

