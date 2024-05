SPAs relaxantes em SP para conhecer com sua mãe

Poucas coisas se comparam a uma relaxante massagem em um dia de SPA, não é mesmo? Agora, imagine poder compartilhar essa experiência luxuosa ao lado de sua mãe em um dia feito especialmente para vocês duas. Não poderia ser mais especial!

Aqui, selecionamos 3 opções de SPAs e experiências relaxantes em São Paulo para presentear e aproveitar neste Dia das Mães.

Lâncome Absolue SPA, Palácio Tangará

Localizado em um dos mais luxuosos hotéis da capital paulista, no Palácio Tangará, o Lancôme Absolue Spa é um das opções mais completas e luxuosas desta lista.

Com pacotes que incluem tratamentos faciais e corporais com produtos da famosa marca de luxo francesa Lâncome, alguns incluem desde banhos aromatizados até refeições completas durante a estadia para quem procura aproveitar o Dia das Mães em um Day SPA 100% de luxo.

Uma das opções disponíveis e mais procuradas na unidade é o Absolue Cyro Sculptor Day SPA By Lâncome, um pacote de SPA de luxo que inclui sala reservada e aromatizada com fragrâncias delicadas de Lâncome e banhos relaxantes com pétalas de rosas e óleos essenciais.

Além de toda experiência sensorial presente no pacote, ele inclui tratamentos relaxantes como sessão de reflexologia para os pés, tratamentos e massagens faciais com dispositivos antienvelhecimento e reservas disponíveis para sessões de hidromassagem, jacuzzi e sauna seca ou úmida para curtir ao lado de sua mãe.

Serviço

Valor por pessoa: R$ 1.860,00

Reservas no telefone +55 11 4904-4099

Endereço: Palácio Tangará, R. Dep. Laércio Corte, 1501 – Panamby, São Paulo

Caapuã SPA, Chacará Klabin

Se você procura pacotes avulsos para massagens neste Dia das Mães, o Caapuã SPA pode ser a melhor opção.

Fixado no bairro Chácara Klabin, na zona sul, o espaço é um verdadeiro mergulho na natureza, permitindo conexão e bem-estar ainda mais profundo em experiências relaxantes que duram de 30 a 60 minutos.

No pacote Day SPA Mãe e Filha(o), o escalda pés e a massagem corporal são acompanhados por uma indispensável taça de champanhe, que poderá ser desfrutada enquanto você aproveita ao lado de sua mãe em uma sala reservada e climatizada.

Outro diferencial é que todos procedimentos realizados na unidade utilizam produtos à base de plantas e óleos essenciais que permitem relaxamento ainda mais intenso e livre de crueldade animal.

Serviço

Valor do pacote: R$ 429,00 (para duas pessoas)

Reservas no telefone: 55+ 115084-0231

Endereço: R. Agnaldo Manuel dos Santos, 125 – Chácara Klabin

Anantara, Tivoli Monfarrej

Com influências ancestrais de uma Tailândia especializada em massagens e manobras de relaxamento imersivo, o espaço de bem-estar do tradicional hotel Tivoli Mofarrej merece uma atenção especial caso você procure por opções de SPA mais conceituadas.

Localizado na região do Jardim Paulista, o Anantara SPA é conhecido por oferecer uma experiência exclusiva que inclui uma reserva de quarto climatizado, café da manhã completo, além de sessões de massagens corporais de até 90 minutos e refeições de boas-vindas.

Para as mães que gostam de cuidar da beleza e também do bem-estar mental, o local oferece sessões de medição em dupla, no estilo milenar oriental, além de degustação de chás de infusão com ervas finas e delicadas e banhos de óleos essenciais raríssimos para a hidratação e fortalecimento completo da pele.

Serviço

A partir de R$ 2.210,0 (Quarto Deluxe Room)

Reservas no telefone +55 11 3146 5900

Endereço: Alameda Santos, 1437 – Cerqueira César

Relaxar ao lado de sua mãe nunca foi tão bom para garantir boas memórias. Feliz Dia das Mães!