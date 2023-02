As bibliotecas mais incríveis ao redor do mundo

Uma das coisas mais especiais de se viajar é a possibilidade de conhecer monumentos deslumbrantes no aspecto arquitetônico, e que também abrigam muita história. E, para quem aprecia literatura, as bibliotecas são espaços que reúnem o melhor desses dois mundos por meio de seus espaços físicos e acervos de livros.

Com coleções gigantescas e construções monumentais, diversas bibliotecas espalhadas pelo mundo são destinos imperdíveis para se aventurar na história e aproveitar ainda para fazer belas fotos.

Abaixo, reunimos algumas das bibliotecas mais incríveis ao redor do mundo, do Rio de Janeiro à Baltimore. Confira!

Real Gabinete Português de Leitura – Rio de Janeiro (Brasil)

A história do Real Gabinete Português de Leitura começou em 14 de Maio de 1837, quando um grupo de 43 emigrantes portugueses do Rio de Janeiro resolveu criar uma biblioteca para ampliar os conhecimentos de seus sócios e dar oportunidade aos portugueses residentes na então capital do Império de criar algo imponente.

Na construção, o projeto escolhido foi o do arquiteto português Rafael da Silva Castro, com seu traço do estilo neomanuelino a evocar a epopeia camoniana. Em 1900, o Gabinete Português de Leitura transforma-se em biblioteca pública e, assim, todos podem ter acesso aos livros do espaço.

Biblioteca Pública de Nova Iorque (Estados Unidos)

Localizada em Manhattan, próxima à Times Square, a New York Public Library (NYPL) (Biblioteca Pública de Nova Iorque, em português) é uma das principais bibliotecas públicas do mundo, estando entre as mais importantes dos Estados Unidos. Fundado em 1895, o espaço é um dos marcos históricos da cidade, com a arquitetura original conservada até os dias de hoje, o que o faz um dos destinos mais visitados por turistas na cidade.

Biblioteca Joanina de Coimbra (Portugal)

O grandioso edifício de três andares da Biblioteca Joanina, localizada dentro da Universidade de Coimbra, abriga cerca de 57.000 volumes. Obra-prima do movimento Barroco, a biblioteca foi criada por ordem do rei João V de Portugal e se tornou um lugar imperdível para visitar em Coimbra, em Portugal. O espaço foi construído entre 1717 e 1728, tendo recebido seus primeiros livros somente depois de 1750, e já foi descrita como uma das bibliotecas mais bonitas e ricamente decoradas do mundo.

Biblioteca do Trinity College de Dublin (Irlanda)

A Biblioteca do Trinity College, em Dublin, pertence à universidade mais importante da Irlanda e é também a maior biblioteca do país, com um acervo que conta com mais 6 milhões de volumes impressos, com extensas coleções de jornais, manuscritos, mapas e música. Conhecido por ter sido cenário da saga Harry Potter, o endereço é uma das atrações mais visitadas do país e sua história remonta à fundação do Colégio, em 1592. Quem quiser conhecer o local precisa se apressar, pois a biblioteca está passando por um processo de restauração e as visitas podem ser realizadas até outubro de 2023, quando a biblioteca será fechada por três anos.

Biblioteca George Peabody de Baltimore (Estados Unidos)

Construída no final do século 19, a Biblioteca George Peabody fica localizada na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, cidade mais povoada do estado de Maryland. A construção foi realizada graças a George Peabody, conhecido como o pai da filantropia moderna. Com uma coleção de cerca de 300 mil volumes, a biblioteca impressiona também por sua imponente sala de leitura, que destaca andares repletos de colunas e sacadas.

