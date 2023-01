Viagem pelo Brasil: 5 castelos surpreendentes que vale a pena visitar

Se a possibilidade de visitar um castelo parece uma realidade distante, é porque você ainda não desbravou tudo o que o Brasil tem a oferecer. Afinal, não é preciso ir muito longe para conhecer um monumento histórico como esse: aqui mesmo é possível realizar este desejo com construções que guardam beleza e muita história.

Do Castelo de Batel, no Paraná, até o Castelo de Pesqueira, em Pernambuco: confira um roteiro de castelos nacionais imperdíveis para incluir na sua lista de viagens.

Museu de Armas Castelo São João | Recife (PE)

Criado em 2002, o Instituto Ricardo Brennand é um espaço cultural sem fins lucrativos que guarda um acervo artístico e histórico originário da coleção particular do pernambucano Ricardo Coimbra de Almeida Brennand. Localizado nas terras do antigo engenho São João, no bairro da Várzea, ocupa uma área de 77.603 m² cercada por uma reserva de mata atlântica preservada.

Entre as atrações diversas que podem ser visitadas pelos turistas está o Castelo de Armas, que abriga uma coleção de armas brancas, armaduras e obras de arte das mais diferentes procedências e épocas, os quais Ricardo Brennand reuniu ao longo de sua vida. São mais de três mil peças expostas, dentre facas, espadas, adagas, canivetes, estiletes e armaduras.

Também no Castelo são encontrados exemplares de vitrais e mobiliários góticos que se misturam com esculturas clássicas, candelabros, tapetes e pinturas. O Museu de Armas Castelo São João tornou-se uma das mais importantes coleções particulares do mundo.

Castelo de Batel | Curitiba (PR)

Situado em Curitiba, no Paraná, o Castelo de Batel teve sua construção iniciada em 1924 e levou quatro anos para ficar pronto, seu espaço foi cenário de grandes festas e hóspedes ilustres.

Sua idealização veio da concretização de um sonho do cafeicultor Luiz Guimarães, que se inspirou nos castelos franceses da região do vale do Loire, na França. O projeto foi realizado pelo arquiteto Eduardo Fernandes Chaves e, em 1947, virou residência da família do então governador do Estado do Paraná, Moysés Lupion.

Após oito décadas de sua concepção, e depois de ser restaurado e ampliado, o Castelo do Batel abriga hoje um centro de eventos e também um restaurante. O projeto recuperou a edificação original e deu origem a um palácio de vidro e metal de 1.200m².

Castelo de Pesqueira | Pesqueira (PE)

Localizado no município de Pesqueira, Pernambuco, o Castelo de Pesqueira é um daqueles pontos turísticos imperdíveis para visitar no local. Colorido, exuberante e rico em detalhes, o monumento é repleto de gárgulas, ameias, correntes e incontáveis outros ornamentos.

O responsável pelo projeto é o comerciante Edvolnaldo Torres, que bebeu da fonte do modernista espanhol Antoni Gaudí em seus primeiros esboços. A construção passa dos 2 mil m², tem cerca de 40 metros de altura e levou 20 anos para ser concluída.

Castelo da Ilha do Fiscal | Rio de Janeiro (RJ)

Dentre tantas atrações turísticas famosas na capital carioca, pode ser que o Castelo da Ilha do Fiscal passe despercebido. O palacete foi erguido no século XIX por Dom Pedro II. De estilo gótico, a pequena construção serviu, no passado, como gabinete do governo e fez parte da rotina de famosas figuras da história brasileira.

O pequeno castelo abriga em seu interior salões, exposições da marinha brasileira (a Ilha é hoje parte do Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha) e também uma mostra permanente em que constam itens decorativos.

Atualmente, a Ilha Fiscal está fechada para obras estruturais e permanecerá nessas condições até a previsão de reabertura, em abril de 2023.

Castelo Furlani | Pederneiras (SP)

Localizado no interior de São Paulo, em Pederneiras, o Castelo Furlani surgiu em 1914. Tudo começou quando o engenheiro Fausto Furlani, nascido na província de Trento, Áustria (hoje pertence a Itália), decidiu se aventurar ao se mudar para uma terra distante: Pederneiras.

Ao chegar na cidade, ele adquiriu um terreno na região, em 1903, onde formou uma chácara e construiu sua residência. Alguns anos depois, decidiu ampliar a moradia para acolher toda a família e, assim, construiu o castelo.

Hoje o Castelo pertence aos herdeiros do filho de Fausto, e é uma propriedade privada, não estando aberto a visitação. Entretanto, sua beleza externa atrai os olhares de turistas e sessões fotográficas no local são autorizadas por agendamento.