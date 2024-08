8 receitas perfeitas para um piquenique sem perrengues

Fazer um piquenique é uma delícia! Seja em família, em casal, com os amigos ou até aproveitando a própria companhia, essa atividade – que dizem ter sido criada há séculos atrás – é uma ótima maneira de curtir um dia ensolarado. E, para isso, pensar em receitas que combinem com um piquenique é essencial.

Além de conferir algumas dicas de como preparar um piquenique sem perrengues, aproveitando ainda o aumento da popularidade de atividades ao ar livre ‒ o chamado outdoor boom ‒, saber quais preparos cabem nessa ocasião é fundamental para garantir uma experiência agradável.

A seguir, trazemos alguns preparos que resistem ao calor, são práticos de consumir e também de preparar – perfeitos para um delicioso dia no parque! Confira:

Receitas para piquenique

Figo toast

*Receita por Felipe Scarpa e Carlos Henrique Gomes, do Botanikafé

Ingredientes

1 fatia de pão de fermentação natural

2 colheres (sopa) de queijo de ovelha (bem cheias)

1 figo fresco, com casca, cortado em seis fatias

2 unidades de castanha-do-pará

3 unidades de castanha de caju

4 amêndoas

1 colher (sobremesa) de sementes de girassol

1 colher (sobremesa) de sementes de abóbora

1 ramo de alecrim

1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo

Em uma frigideira preaquecida, toste o pão dos dois lados até ficar crocante e dourado, mas macio por dentro. Transfira a torrada para um prato e espalhe sobre ela o queijo de ovelha. Distribua o figo e o mix de nuts por cima. Adicione as folhas de alecrim e finalize com mel.

Quibe de abóbora e quinua recheado com ricota e cogumelos

*Receita cedida pela chef Marina Sciotti, do Quincho, em São Paulo

Ingredientes

250 gramas de ricota

1 limão-siciliano (apenas as raspas)

Ervas frescas a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite a gosto

6 dentes de alho picados

250 gramas de cogumelo shiitake e shimeji

2 xícaras de cebola picadinha

1/2 abóbora japonesa em cubos assada

3 xícaras de quinoa (ou quinua) cozida

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse levemente a ricota com um garfo e tempere com as raspas de limão-siciliano, as ervas, sal, pimenta-do-reino e azeite. Reserve. Em uma panela, refogue 2 dentes de alho em um fio de azeite. Adicione os cogumelos e refogue por cerca de quatro minutos ou até murcharem um pouco. Reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o restante do alho em um fio de azeite. Acrescente a polpa da abóbora assada, tempere com sal e misture bem, formando um purê. Desligue o fogo e adicione a quinua. Em uma assadeira retangular, disponha metade da mistura de quinua e abóbora. Recheie com a ricota temperada e os cogumelos salteados e cubra com o restante da massa de abóbora. Leve ao forno preaquecido a 220°C por 15 minutos ou até que esteja firme e sequinha. Sirva quente.

modo-de-preparo

Sandubinha de abobrinha marinada com queijo de cabra

*Receita cedida pela chef Marina Sciotti, do Quincho, em São Paulo

Ingredientes

2 abobrinhas italianas médias

Suco e raspas de 1 limão-siciliano

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (chá) de lemon pepper

Azeite a gosto

100 gramas de queijo de cabra

50 mililitros de creme de leite

4 baguetes pequenas (ou o pão de sua preferência)

Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Com um descascador de legumes, corte a abobrinha em tiras, descartando o centro, com as sementes. Em um bowl, misture o suco e as raspas de limão com sal, pimenta-do-reino, o lemon pepper e azeite. Deixe a abobrinha marinar nessa mistura por 40 minutos. Em uma vasilha, misture o queijo de cabra e o creme de leite com um mixer até formar uma pasta. Tempere com noz-moscada. Corte as baguetinhas ao meio, espalhe a pasta de queijo e recheie com a abobrinha marinada.

Tortilha

*Receita da historiadora Adriana Salay

Ingredientes

2 cebolas sem casca, cortadas em pedaços pequenos

6 colheres (sopa) de azeite

4 unidades de batata grandes, sem casca, cortadas em cubos ou rodelas finas

sal e pimenta-do-reino a gosto

8 ovos

1/2 xícara (chá) de leite

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola por cerca de 3 minutos com parte do azeite. Acrescente a batata e deixe em fogo baixo por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta. Reserve. Numa tigela, quebre os ovos, junte o leite, o sal e a pimenta e misture bem. Misture a batata e a cebola na tigela com os ovos e depois coloque tudo em uma assadeira untada com um pouco de azeite. Coloque no forno pré-aquecido a 200°C e deixe por cerca de 25 minutos, até a parte de cima ficar dourada. Para servir, deixe descansar por 15 minutos. Sirva com fatias de pão. Rende 6 porções.

Sopa paraguaia

*Receita da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto



Ingredientes

4 colheres (sopa) de óleo de milho

2 cebolas médias raladas

4 xícaras (chá) de leite

2 1/2 xícara (chá) de queijo meia cura ralado

2 xícaras (chá) de farinha de milho amarela flocada

4 unidades de ovo batidos

a gosto sal

1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de preparo

Em uma panela com o óleo, refogue a cebola até murchar um pouco. Junte o leite e deixe em fogo médio. Quando iniciar a fervura, desligue o fogo. Acrescente o queijo meia cura, a farinha de milho e os ovos, mexendo até formar uma massa uniforme. Tempere com sal, adicione o fermento e misture bem. Em uma assadeira untada, leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até que a torta fique firme e dourada. Sirva logo.

Torta de cenoura

*Receita cedida pela chef Marina Sciotti, do Quincho, em São Paulo

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de óleo de girassol

1 xícara de leite

2 cenoura grandes raladas

1/2 cebola branca picada

2 tomate italiano sem sementes, picados

3 xícaras de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

1 colher (chá) de sal

150 queijo parmesão ralado

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma massa uniforme. Em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, leve a torta ao forno preaquecido a 220°C por 30 minutos ou até dourar.

Alfajorcito

*Receita da chef Paola Carosella

Ingredientes

Para a ganache

250 gramas de chocolate amargo 70%

300 gramas de doce de leite

Para a massa

250 gramas de manteiga em cubos

110 gramas de açúcar refinado

Raspas de 2 laranjas

1 ovo

2 gemas

200 gramas de avelã, sem casca, triturada

300 gramas de farinha de trigo

200 gramas de fubá ou farinha de milho

1 pitada de sal

Modo de preparo

Prepare a ganache Em uma tigela, derreta o chocolate em banho-maria. Junte o doce de leite, misture e reserve na geladeira. Prepare a massa Em uma tigela, bata com um fouet a manteiga e o açúcar até obter uma mistura branca e cremosa. Adicione as raspas de laranja, o ovo e as gemas e misture. Em outra tigela, misture a avelã, a farinha de trigo e o fubá. Junte os ingredientes secos aos molhados e acrescente o sal. Cubra com filme plástico e deixe gelar por uma hora. Abra a massa com um rolo até ficar fininha. Corte em discos de 3 centímetros de diâmetro. Em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha, leve-os ao forno preaquecido a 170ºC por oito minutos ou até dourar. Deixe esfriar. Distribua a ganache de doce de leite sobre metade dos discos (cerca de 1 colher chá por unidade). Cubra com os outros discos e sirva.

Pão delícia

*Receita da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto

Ingredientes

Para a massa

4 colheres (sopa) de açúcar refinado

1 colher (chá) de sal

10 gramas de fermento biológico seco

2 unidades de ovo

1 xícara (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de óleo de milho

3 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada

4 colheres (sopa) de manteiga sem sal

Para o recheio

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 xícaras (chá) de leite

1 pitada de sal

2 xícaras (chá) de queijo parmesão ralado bem fino

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma tigela, junte o açúcar, o sal, o fermento, os ovos, o leite e o óleo e misture bem com uma colher de pau. Adicione a farinha aos poucos, mexendo sempre, até obter uma bola de massa relativamente firme. Cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar por 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Passe manteiga nas mãos, retire pequenas porções da massa e enrole-as, formando os pãezinhos. Disponha-os em uma assadeira untada e enfarinhada. Cubra com um pano de prato limpo e deixe crescer por 40 minutos. Retire o pano, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 160ºC por 15 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe-os cobertos com o pano de prato para manter a umidade até que esfriem. Prepare o recheio Em uma panela, derreta a manteiga e junte a farinha mexendo sem parar até dourar levemente. Adicione o leite, aos poucos, mexendo sempre, até formar um creme espesso. Acrescente o sal e 1/2 xícara de parmesão. Misture e reserve. Corte os pãezinhos ao meio sem separar as metades, recheie com uma colherada do creme e polvilhe com o queijo parmesão restante.

