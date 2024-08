Como preparar um piquenique e entrar na onda do ‘outdoor boom’?

Você sabe como planejar o piquenique perfeito? Com o aumento da popularidade de atividades ao ar livre ‒ o chamado outdoor boom ‒, as refeições em parques, praças e outros espaços públicos se tornaram mais frequentes.

Desde 2015, a WGSN destaca o aumento na busca por atividades que permitam às pessoas passarem mais tempo fora de casa e longe das telas. À medida que as programações ao ar livre ganharam força, os piqueniques se tornaram mais populares, segundo a empresa de previsão de tendências.

Embora seja um passeio simples e descomplicado, é fundamental prestar atenção em alguns detalhes para ter uma boa experiência. Descubra os passos para transformar um simples encontro em um momento especial.

Frutas picadas;

Frios cortados;

Chocolates;

Bolos;

Sanduíche natural;

Bolachas;

Biscoitos;

Pão de queijo;

Tortas salgadas ou doces;

Salgadinhos;

Amendoim;

Suco;

Chá gelado;

Água de coco;

Água.

Enquanto os alimentos que não precisam de refrigeração podem ser colocados em cestas, os que precisam podem ficar com as bebidas em bolsas térmicas ou coolers.

5 dicas para organizar um piquenique perfeito

Procure um local

Encontre um local perfeito para o seu piquenique. Parques e praças são as escolhas mais populares, mas também é possível optar por destinos turísticos para realizar o passeio. O importante é dar preferência a locais que permitam estender a toalha no chão para que você possa ter contato com a natureza.

Verifique o clima

Checar a previsão do tempo para descobrir se as condições estão favoráveis para o piquenique é o segundo passo. Dias de calor extremo ou chuva intensa podem comprometer a experiência, mas é possível contornar a situação indo a lugares cobertos e bem ventilados.

Faça uma lista de tudo o que você precisa

Listas são essenciais para manter a organização. Além dos alimentos que você deseja, é importante anotar tudo o que você pretender levar e conferir ao final se está tudo certo. Aqui vai um exemplo:

Cesta de madeira;

Alimentos;

Bebidas;

Toalha;

Almofadas;

Confirmação de convidados.

Esteja de olho na decoração e no conforto!

A toalha com os alimentos é o que dá todo charme ao piquenique! Não é exagero dizer que a decoração sempre ajuda a tornar os ambientes mais acolhedores. Por isso, escolha uma toalha da qual você goste e que possa proteger os alimentos do contato direto com o chão. Adicionar almofadas confortáveis também faz diferença, tornando o espaço ainda mais agradável.

Evite os picos de sol

Entre 11h e 16h o sol costuma ser mais forte e pode causar desconforto, queimaduras e outros agressões na pele, além de estragar os alimentos de forma mais rápida. Pensando nisso, planeje o piquenique fora desses horários.

