Receita de dadinho de pamonha e drinque sem álcool para receber as visitas

Vai receber as visitas e está sem ideia do que servir? Pois um crocante dadinho de pamonha, cremoso por dentro, é a pedida perfeita para essas ocasiões pelo seu sabor e praticidade.

Tomada pela nostalgia, e também pela praticidade, Larissa Januário (@semmedida) nos ensina uma receita com milho perfeita para petiscar. Com a ajuda do @appdaki, que entrega o que você precisar num estalar de dedos, ela traz o passo a passo desse quitute acompanhado de um drinque que é mais que amigo, friend – caju amigo sem álcool.



Peça os ingredientes no app da Daki

Para deixar o encontro com as amigas em casa ainda mais prático, você nem precisa sair do seu lar para fazer as compras. A Daki oferece a opção de entrega em 15 minutos. Deu vontade? Pede e recebe tudo rapidinho!

Agora, se você é do tipo que planeja, a Daki oferece a entrega programada que é a cara dos prevenidos!

Receita de dadinho de pamonha

Tempo de preparo: 50min + 2h

Rendimento: 4 pessoas



Ingredientes (lista de compras)

Para o dadinho

6 espigas grandes de milho verde cru novos (2 xicaras e ½)

1 xícara de chá de queijo meia cura ralado grosso

½ xícara de parmesão ralado fino

1 xícara de chá de fubá

½ xícara de água

1 colher de sopa de manteiga sem sal

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de leite integral

Sal a gosto

1 cebola picadinha em cubos

cebolinha verde

2 dentes de alho picadinhos

Óleo para fritar

Para a finalização

Molho de pimenta

Cebolinha

Continua após a publicidade

Modo de preparo

No liquidificador bata o milho debulhado com o leite até obter um creme. Depois acrescente o fubá, todos os temperos (menos a cebolinha, e bata mais um pouco. Numa panela tipo caçarola coloque 1 colher de azeite e a manteiga e deixe derreter. Acrescente a cebola, o alho, uma pitada de sal e a pimenta e deixe refogar até murchar. Depois traga o creme de milho e mexa bem. No liquidificador bata o milho debulhado com o leite até obter um creme. Depois acrescente o fubá, e bata mais um pouco. Numa panela tipo caçarola coloque 1 colher de azeite e a manteiga e deixe derreter. Acrescente a cebola, o alho, uma pitada de sal e a pimenta e deixe refogar até murchar. Depois traga o creme de milho e mexa bem. Deixe que o milho cozinhe bem até que a mistura mude de cor. Ela tem que engrossar bem e descolar do fundo da panela. Junte os queijos ralados e mexa bem.

Unte com azeite uma assadeira retangular e forre com filme plástico também untado com azeite. Coloque a massa de milho na assadeira. Ajeite para ficar bem nivelada e leve à geladeira até esfriar totalmente e ficar bem firme a ponto de cortar.

Se quiser acelerar, pode colocar no congelador e deixar ficar mais firme, mas cuidado para não congelar. Desenforme a pamonha sobre uma tábua e corte em cubos de pelo menos 2cm. Empane os cubos no fubá. Aqueça o óleo a 150 graus e frite os cubos de pamonha por imersão até dourar. Sirva quente acompanhando com geleia de pimenta.

Receita do drink caju amigo sem álcool

Ingredientes

50ml dose de suco de caju

50ml água de coco

25ml limão-siciliano

Compota de caju a gosto

Água tônica (opcional)

Cubos de gelo

Caju fresco para decorar

Modo de preparo

Junte todos os ingredientes na coqueteleira menos a compota, o gelo e a tônica. Agite bem. Num copo longo coloque a compota de caju no fundo, o gelo e o conteúdo da coqueteleira. se quiser menos doce, complete com tônica zero. Finalize com caju fresco e sirva com canudo.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.