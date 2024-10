Onde aprender a fazer tricô, crochê e bordado

Um ambiente colorido, cheio de poltronas felpudas, com cheiro de café recém passado. Essa é a carinha da Novelaria, uma casa especializada na venda de materiais para manualidades – tricô, crochê, bordado, corte e costura, entre outros – e de cursos para dominar todas essas técnicas.

Nos últimos anos, acentuada por causa da pandemia, a procura por trabalhos manuais só vem crescendo, um tanto devido à valorização dos produtos únicos, feitos em pequena escala, que rechaçam a lógica da massificação das roupas produzidas em fábricas distantes. Mas o aumento da procura também se explica pelos benefícios que os trabalhos manuais trazem.

“É muito forte para nós a questão da saúde mental. Quem está bordando ou fazendo tricô precisa estar muito presente, atenta, sem ser interrompida”, diz Aida Fonseca, proprietária do estabelecimento. “Recebemos muitos alunos que vêm indicados por seus psicólogos ou psiquiatras.”

Tanto Aida, quanto Manuela Ebert, professora de bordado da Novelaria, são testemunhas desse movimento. Manuela era diretora no canal GNT, com uma rotina extenuante. Certa vez, no primeiro dia de suas férias, sentiu uma taquicardia que a fez ter certeza de que estava morrendo. Era burnout.

Foi então que decidiu mudar os rumos da vida e começar a bordar. “Eu não sabia nada de bordado até então”, conta, rindo. Está há seis anos nessa nova vida, agora como professora das mais diferentes técnicas.

Aida tem uma história parecida. Depois de 20 anos dedicada ao mercado financeiro, decidiu desacelerar. Graças à sua experiência trabalhando com importação, teve a ideia de trazer para o Brasil os fios naturais que hoje estão à venda na Novelaria, e que ainda não eram comuns por aqui.

De fato, o ambiente é lotado de novelos feitos dos mais diferentes tipos de lãs: de ovelha, de alpaca, de cabra e até de coelho e iaque. As aulas costumam ser coletivas, num clima descontraído, regadas a cafezinho e conversa fiada. Ninguém nem se lembra de tirar o celular da bolsa. “Queremos criar esse senso de comunidade, que as pessoas venham para cá e passem horas bordando, tricotando, se sentindo bem”, diz Aida. Pacotes com 4 aulas de 3 horas: R$436,00, inscrições pelo novelaria.commercesuite.com.br/nosso-espaco

