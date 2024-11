Confira os calendários do advento mais incríveis de 2024

Que tal aproveitar o Natal para se divertir com as surpresas de um calendário do advento? Para este ano, diferentes marcas prepararam opções desse item natalino para entrar ainda mais na magia dessa época do ano. Tem calendário para apaixonados por chocolates, produtos de beleza, peças de design e muitas outras opções para presentear a si mesmo ou os amigos e familiares.

O que é calendário do advento?

O calendário do advento é uma tradição natalina que serve para contar os dias que faltam para o Natal. É como uma contagem regressiva especial para a chegada do dia 25 de dezembro. A tradição surgiu na Alemanha e, com o tempo, se espalhou pelo mundo todo.

Normalmente, ele conta com 24 janelinhas: uma para cada dia do mês de dezembro até o Natal. Nessas pequenas janelas, estão escondidas surpresas diárias, como guloseimas, uma mensagem inspiradora, uma pequena atividade para realizar ou, quem sabe, até joias.

A seguir, confira uma seleção feita por CLAUDIA com os calendários mais incríveis e diversos para o Natal 2024:

Pati Piva

O calendário do advento é uma das opções da Pati Piva para presentear. Ele traz 24 surpresas diferentes para deixar a contagem regressiva para o Natal ainda mais deliciosa e especial. Dentro, estão itens como miniwaffers, estrelinhas de chocolate, bombons recheados e mais. O valor é de R$ 294 (500g) – compre aqui.

IN_COMUM por Nara Ota

Com 25 gavetas que guardam miniobras de arte assinadas pela designer Nara Ota, o calendário de advento da marca de design IN_COMUM esconde peças decorativas que podem ser de metal, banhadas a ouro, ou de cerâmica. O calendário acompanha um globo de vidro decorativo com uma escultura da artista, também banhada a ouro, e uma casinha e fio de estrelas, que remetem a noite de 25 de dezembro. O valor é de R$ 2.699 – compre aqui.

Ofner

O calendário natalino da Ofner traz uma seleção de bombons com chocolate Ofner, inseridos dentro de uma caixinha especial. O valor é de R$ 137 (220g) – compre aqui.

O Boticário

Em edição limitada, o primeiro lançamento da marca O Boticário traz em cada compartimento um produto-surpresa. Ao todo, o Calendário conta com 24 itens, entre eles, submarcas fortes como Lily, Floratta, Malbec, Zaad, Botik, Nativa SPA, com itens de desejo, sendo 6 itens de perfumaria, 9 de cuidados pessoais, 3 de maquiagem, 2 de skincare, 1 para casa e 2 acessórios. O valor sugerido é de R$ 1.300 – compre aqui.

Dior

O Calendário do Advento Dior Le 30 Montaigne representa a fachada da histórica boutique do número 30 da avenue Montaigne. Cada pequeno cofre revelada uma surpresa, com ideias criadas pelo artista Pietro Ruffo para a Maison. A peça inclui 24 criações em miniatura da grife, entre as quais perfumes, maquiagens, produtos de tratamento para pele e uma vela perfumada. Reutilizável, o calendário pode servir depois como caixa para guardar os seus objetos. O valor é de R$ 4.590 – compre aqui.

Casa Santa Luzia

O empório Casa Santa Luzia traz este ano um calendário do advento formado por surpresas com chocolate belga 41% cacau. O valor é de R$ 49 (75g) – compre aqui.

Carmella Patisserie

Um dos best sellers da marca no Natal, o calendário do advento da Carmella Patisserie vem com chocolates, trufas, rochedos, pães de mel, canudo banhado, brownie, chocotone bites, damasco banhado e outras especialidades doces. O valor é de R$ 399 (490g) – compre aqui.

Trussardi

O calendário do advento da Trussardi revela a cada dia um mimo: desde loções hidratantes, sabonetes líquidos e em barra, até velas perfumadas, todos imersos nas fragrâncias exclusivas Trussardi Originale, Calábria e La Luce – esse último combina notas frescas e cítricas de bergamota e tangerina com a suavidade balsâmica da baunilha e do patchouli. O valor é de R$ 1.199,90 – compre aqui.

Mica Chocolates

A Mica Chocolates traz seu tradicional calendário do advento com 24 chocolates surpresa. O calendário vem com um folder com uma breve explicação sobre o que é o advento e a forma de uso do calendário. Os sabores são revelados no próprio folder dia após dia por “raspadinha”. O valor é de R$ 395 – compre aqui.

Chavena

Ao abrir cada dia do calendário, além de saborear chás exclusivos, cada saquinho vem acompanhado de uma pequena tarefa ou reflexão que despertam o espírito do Natal: escrever uma carta à mão, fazer uma caminhada ao ar livre, preparar um presente artesanal ou simplesmente agradecer. Entre os sabores de chás encontrados estão Apricot Dream e Tropicália. O valor é de R$ 159 – compre aqui.

Lego

O Calendário do Advento LEGO Star Wars 2024 representa os 25 anos de brinquedos icônicos da linha. O calendário especial leva os construtores pela história dos conjuntos LEGO Star Wars em ordem cronológica de 1999 a 2024. É indicado para crianças a partir de 6 anos. O valor é de R$ 449,99 – compre aqui.

