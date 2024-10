7 motivos para fazer cerâmica como hobby

A cerâmica é uma arte milenar. Presente na sociedade humana há séculos, ela nunca perdeu a principal característica: a mão e a argila. Além de ser uma ferramenta utilizada para produzir elementos essenciais para o homem, a atividade também abre espaço para criações de objetos decorativos.

O trabalho manual de modelar argila carrega uma herança cultural, sendo um dos primeiros registros de expressão humana. Atualmente, a prática vem atraindo pessoas em busca de uma reconexão e busca por autoconhecimento. Confira outros benefícios da cerâmica:

Cerâmica aumenta a criatividade

Em sua essência, a cerâmica contribui para que pessoas de todas as idades possam realizar diferentes produções, podendo expor a criatividade nos trabalhos.

Cerâmica desenvolve habilidades manuais

De acordo com Aline Albuquerque e Renata Araujo – administradora e arquiteta, respectivamente –, fundadoras do Espaço Caê, um lugar para pintura e cerâmica de forma descontraída é benéfico tanto para amadores quanto para artistas: “Na pintura em cerâmica você desenvolve a precisão dos seus traços e habilidades com as mãos”.

Cerâmica auxilia a boa saúde mental

A atividade exige foco constante, o que ajuda a mente a relaxar e evitar outros pensamentos. Ademais, as fundadoras do Espaço Caê comentam sobre outros benefícios mentais e emocionais: “Enquanto você pinta, está concentrado no momento e na atividade, resultando na desaceleração dos pensamentos, da correria do trabalho”.

Continua após a publicidade

As profissionais também informam outras vantagens: “Enquanto você trabalha com a cerâmica você está colocando a sua energia em algo que não é um problema naquele momento, o que te desacelera e acalma, diminuindo o estresse”. Ademais, a atividade ajuda a lidar com o perfeccionismo e as questões de espera, tendo em vista que não é algo que fica pronto na hora.

Cerâmica aumenta a nossa sociabilidade

Apesar de a cerâmica ser frequentemente associada a uma atividade solitária, ela também pode ser praticada em grupo, o que contribui para uma maior interação social entre pessoas de diferentes gêneros, idades e realidades. “Através da participação das aulas em grupo as pessoas têm a oportunidade de trocar experiências, ter a chance de se desligarem por um tempo”, dizem.

Cerâmica é uma boa oportunidade de negócio

A valorização de produtos feitos à mão no design de interiores faz com que a demanda por peças personalizadas aumente, tendo em vista que sempre haverá pequenas diferenças nos moldes, dimensões e cores. Esse é o diferencial do artesanato.

Cerâmica aprimora sua expressão pessoal

Diretamente relacionada à criatividade, a produção de peças permite a expressão de gostos pessoais, em uma forma subjetiva de olhar para vida e para momentos pelos quais cada um está passando. “Muitas vezes reflete o que está guardado dentro de nós”, alegam Aline e Renata.

Cerâmica e sustentabilidade

Por fim, a prática artesanal, mesmo enquanto hobby, utiliza materiais naturais, consumindo menos recursos e gerando menos resíduos. E aí, se animou a começar a fazer cerâmica como hobbie?

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.