Mesa posta de Natal: 11 ideias para se inspirar

Já planejou a decoração da sua mesa posta de Natal? A vantagem de idealizar com antecedência é que ainda dá tempo de adquirir aqueles itens que estão faltando no armário, mas que vão fazer toda a diferença na composição.

Para ajudar, reunimos 11 inspirações para todos os gostos. Tem mesa de Natal colorida, preta e branca, com tons de verdes, clássicas… O estilo pode variar, basta investir em elementos que remetem à festa do Papai Noel e prontinho: seu décor natalino estará cheio de charme. Inspire-se!

Inspirações de mesa posta de Natal

Com grafismos e animal print, essa mesa posta de Natal foi assinada pelo designer de interiores Carlos Canella. Baseado em Nova York, o profissional idealizou a composição para a loja da Ornare, no Brooklyn, com peças exclusivas da Tania Bulhões.

Contemporânea, a mesa combina elementos clássicos de Natal, como tons de vermelho e frutas, às louças modernas.

Para quem curte um estilo mais clássico de Natal, a dica é aposta na combinação vermelho e verde natalina. Além disso, o arranjo central da mesa pode contar com os elementos tradicionais, como pinheiros e pelúcias de Papai Noel e boneco de neve.

Ah, não se esqueça das velas e capriche na dobra de guardanapo, como exemplifica a Leroy Merlin nessa composição.

Se a ideia é utilizar uma cor como protagonista, a influenciadora Roberta Zorzi indica apostar no verde. Além das velas, Roberta investiu em um pisca-pisca para o centro de mesa. Pinhas e as gravatinhas vermelhas finalizam o charme do décor.

As louças temáticas de Natal da Alleanza Cerâmica foram posicionadas ao redor do arranjo central. Nele, a combinação de folhas de pinheiro e eucalipto é a base para receber velas, cáquis e o que mais a sua criatividade permitir. Que tal pinhas?

A atriz e empresária Luma Costa já recebeu os amigos para uma festa de Natal antecipada. Na ocasião, sua mesa posta ganhou dois detalhes que chamam bastante atenção.

O primeiro deles é o pendente de bolas douradas de Natal sobre a mesa que garantem um charme inusitado. E o segundo é a escolha por várias toalhas iguais que marcam a separação dos lugares e deixam a mesa à mostra. A empresária utilizou apenas louças de sua loja, a Casa Costa.

Luma também produziu uma mesa de sobremesas. Nela, um arranjo central volumoso foi rodeado de doces para que os convidados pudessem se servir à vontade.

Pequenas árvores de Natal compõem o centro de mesa nesta composição para a Bitossi, assinada pela La Table de Giselle. Para complementar, os arranjos foram distribuídos em vasos redondos e em copos, todos de prata para garantir a unidade no décor.

“A verdadeira essência da mesa posta de Natal está na criação de memórias afetivas. Cada detalhe é um ato de amor e cuidado na construção de momentos que se transformarão em lembranças eternas.” É assim que Alessandra Ricioli, proprietária da Alessandra Ricioli Home, explica a sua mesa de Natal.

O décor apostou no carrossel como tema, repare no anel e na estampa do guardanapo, além do cavalinho de cerâmica sobre a mesa.

A arquiteta Rafaela Bruna criou uma decoração natalina que foge do tradicional. Nas cores preto e branco, a profissional investiu em bolas e velas para remeter à celebração. A solução é ótima pedida para quem deseja reaproveitar as louças que já possui em casa.

Que tal um Natal colorido? Essa é a sugestão da mesa posta da FerDan Home. A base neutra da mesa e as louças brancas abrem espaço para a profusão de cores que surge no centro de mesa de bolinhas de Natal, nos guardanapos, na costura no jogo americano e nos copos. Repare como cada lugar possui uma única cor. Interessante, né?

Outra sugestão colorida é a da marca Felicittá. Nela, tons de rosa e vermelho destacam-se na base branca. Miniárvores de Natal distribuem-se no centro da mesa e toques de dourado finalizam a composição.

