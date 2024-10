Casa Clã MAMA lança manual de prevenção contra o câncer

Todas as mulheres merecem a chance de viver com saúde e bem-estar. Pensando nisso, a Casa Clã em parceria com o projeto ‘MAMA’ lançou o manual de “Culturas de prevenção do câncer de mama”, uma ação que nos inspira a abraçar hábitos que podem reduzir os riscos da doença.

O material foi um dos destaques da Casa Clã MAMA no dia 04 de outubro, evento de CLAUDIA e VEJA SAÚDE, e contou com a curadoria de especialistas que compartilharam informações fundamentais para alcançar uma vida com mais equilíbrio e possibilidades.

Tudo o que você precisa saber sobre câncer de mama

“Esse assunto precisa transbordar o consultório médico e o universo acadêmico”, afirma Julia Presotto, co-fundadora do MAMA. O material teve supervisão técnica da mastologista Fabiana Makdissi, que afirmou: “Tudo o que a gente colocou no manual tem o objetivo de tornar essa vida diária melhor. São formas de autocuidado”.

Também entrevistada no podcast Jornada da Calma da última segunda (30/9), a Dra Fabiana reforça qual o papel que as mudanças de estilo de vida podem ter em todas as mulheres. “Na prática, todo mundo pode adoecer. Fator de risco não é fatalidade e fator de proteção não é blindagem.”

Clique aqui para acessar o manual.

