Café Por Elas marca presença no Casa Clã MAMA 2024

Cafés especiais e produzidos por mulheres – da plantação à xícara – tiverem presença garantida na Casa Clã MAMA 2024, evento de CLAUDIA e Veja Saúde, onde especialistas discutiram os impactos e os avanços do tratamento contra o câncer de mama. A responsável pelos cafezinhos servidos na casa foi o Café Por Elas, marca que visa trazer mais protagonismo feminino no circuito cafeeiro.

A marca surgiu a partir da vontade das irmãs Nadia e Julia Nasr de concretizaram o desejo de honrar a história das mulheres da família. Assim, elas resolveram criar a empresa para adicionar novas figuras femininas a esse espaço. No evento, foram servidos coados, espressos e cappuccinos saborosos, todos feitos a partir dos grãos selecionados da marca.

Todos os grãos do Café Por Elas são categorizados como especiais, ou seja, seguem os requisitos estabelecidos pela SCA (Specialty Coffee Association) e possuem 80 pontos ou mais. O resultado são cafés com notas complexas, como frutas vermelhas e caramelo, ressaltadas pela torra clara.

Sobre a parceria com o evento pelo segundo ano consecutivo, a empreendedora Nadia Nasr gosta de enfatizar a presença feminina num espaço de discussões tão importantes sobre saúde e autocuidado.

Continua após a publicidade

“Esta foi a segunda vez que a gente participou do evento, e eu acredito que existe algo de muito poderoso que surge quando mulheres se conectam e se propõem a falar sobre as suas forças e também as suas vulnerabilidades“, comenta. “Este evento proporciona exatamente isso, então, a minha equipe e eu amamos fazer parte desse clã. A sensação de acolhimento e pertencimento é muito especial. Ela renovou em mim a noção da importância de fortalecer a minha rede de apoio, e de ser rede de apoio para outras mulheres. Foi muito gostoso!”, conclui a especialista em cafés.

Nesta reportagem de CLAUDIA, você conhece mais da trajetória das irmãs Nadia e Julia Nasr e sobre a jornada do Café Por Elas.

Continua após a publicidade

Sobre a Casa Clã Mama

A Casa Clã MAMA aconteceu em 04 de outubro deste ano e abordou temas como autocuidado e prevenção. Em uma série de talks, o evento apresentou discussões relevantes sobre saúde e bem-estar feminino, dando espaço para o ponto de vista de pacientes, enfermeiras e especialistas sobre câncer mamário, além de trazer aprendizados sobre maneiras de adotar uma rotina com mais qualidade de vida.

Fique de olho, em breve teremos informações sobre a próxima edição!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.