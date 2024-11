7 truques certeiros para fazer uma faxina transformadora de fim de ano

Você já está pensando na faxina do fim do ano? Entre novembro e dezembro, costumamos tirar tudo do armário para higienizar, separar roupas que não usamos mais para doação e rever todos os documentos guardados. Enquanto alguns percebem esse movimento como um encerramento de ciclo, outros sentem que estão abrindo espaço para tudo o que é novo chegar.

Origem da faxina de fim de ano

“Esses processos começaram desde que o homem é homem, e eles foram majoritariamente criados em relação com o sagrado. Os povos pré-colombianos e pré-hispânicos, por exemplo, como os Incas, Maias e Astecas, faziam isso na hora de realizar as ofertas”, explica a pesquisadora Carol Ferraz.

A igreja católica, por sua vez, criou rituais de purificação porque as autoridades acreditavam que, dessa forma, teriam um contato mais intenso com o divino. “A religião tem um papel muito importante na construção do ser humano e na sociedade, independente do grupo. No Brasil, somos naturalmente influenciados pelo nosso contexto indígena, que têm conexão com a limpeza por causa da proximidade com o rio”, afirma a especialista.

Na virada do ano, ela funciona para inaugurar um novo calendário e trazer frescor ao que está por vir. “Se você não utilizou alguma coisa durante os últimos meses, pode se desfazer porque já passou o tempo da primavera, do verão, do outono, do inverno. E o próximo ciclo, do ano que vai se abrir, vai passar pelas mesmas fases, pelas mesmas etapas. Então, muito provavelmente, você não vai precisar daquilo de novo”, comenta o psiquiatra Alexandre Valverde.

Por ser uma mudança que muitas pessoas se propõem a fazer, o comportamento marca um registro afetivo e coletivo. Ou seja, aproveitar esse momento para planejar o futuro também marca um processo prazeroso e eficiente.

Abaixo, confira um passo a passo simples para facilitar a faxina do fim do ano:

1. Entenda sua motivação

Primeiro, cuidado para não limpar a casa para impressionar o outro. Se pergunte se é necessário tanto critério e se você está vivendo um momento difícil ou precisando muito descansar. “É legal fazer isso quando é para nós, não para mostrar algo para alguém”, diz Carol. “Quando encaramos as nossas coisas e olha os nossos objetos, entendemos um pouco de quem a gente é e de quem queremos ser.”

2. Planeje e divida as tarefas

Antes de começar, faça uma lista de todos os cômodos e das tarefas específicas de cada um. Dividir a faxina em etapas facilita o trabalho e evita o cansaço excessivo. Considere limpar um ou dois ambientes por dia para não se sobrecarregar. Lembre-se: a limpeza é responsabilidade de todos que moram na casa, e não só da mulher.

3. Desapegue do que não é mais útil

Essa é a melhor época para revisar armários, gavetas e estantes. Separe roupas, objetos e utensílios que já não têm utilidade para você e doe o que estiver em bom estado. Além de abrir espaço, é uma forma de dar um novo propósito aos itens que não são mais usados.

“Quando realizamos uma grande faxina com intenção de autocuidado e renovação, nosso cérebro processa essa experiência como uma forma de carinho e acolhimento. Isso reverbera internamente, ajudando-nos a iniciar o novo ciclo com uma sensação de leveza e bem-estar”, avalia o comunicólogo Rodrigo de Aquino.

“Seja chamando isso de energia, axé, bênçãos ou outro nome, o essencial é que nosso lar seja respeitado como um espaço de descanso, proteção e celebração.”

4. Use produtos adequados para cada superfície

Escolha produtos que sejam específicos para cada tipo de material – isso evita danos e garante uma limpeza mais eficaz. Para economizar, você pode apostar em receitas caseiras, como uma mistura de vinagre com água para vidros e espelhos.

5. Limpe lugares que ficam esquecidos

Lembre-se de higienizar áreas que costumam ser deixadas de lado, como frestas de janelas, trilhos de portas, rodapés e a parte de cima de armários. Esses detalhes fazem muita diferença na limpeza geral.

6. Dê atenção à cozinha e ao banheiro

Esses cômodos exigem uma limpeza mais pesada. Na cozinha, retire tudo dos armários e limpe as prateleiras, lave azulejos e fogão. No banheiro, desinfete bem o vaso sanitário, a pia e substitua itens como esponjas e toalhas de rosto.

7. Renove com pequenos toques decorativos

Depois da faxina, aproveite para trocar alguns itens decorativos ou posicioná-los de forma diferente. Pequenas mudanças, como novas almofadas, vasos de plantas ou aromatizadores, ajudam a trazer uma sensação de renovação para o ambiente.

