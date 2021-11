Estes 8 livros sobre religião e espiritualidade têm desconto na Amazon

Para celebrar a semana que antecede a Black Friday, a Amazon está com ofertas em diversas categorias. Uma delas é na seção de livros sobre espiritualidade e religião. São diversos títulos em promoção. Separamos algumas opções abaixo. Confira:

1. Os 9 arquétipos da Alma Feminina

No livro, a autora Cherry Gilchrist traz os nove arquétipos que representam aspectos diferentes do sagrado feminino. As interessadas em psicologia da mulher moderna podem gostar deste livro que traz um pouco da sabedoria ancestral dos círculos de mulheres da Antiguidade para os dias de hoje. Compre aqui

2. Caderno de exercícios do perdão segundo o Ho’oponopono

Os exercícios presentes neste livro trazem uma nova abordagem do perdão, facilitando a reconciliação e a liberação do peso de lembranças doloridas e opressoras. Nem sempre fácil, perdoar é um ato de coragem; Compre aqui

3. O livro mágico dos cristais

O livro ensina tudo sobre cristais e deve agradar tanto iniciantes quanto experientes na arte da magia das pedras. Com encantamentos, rituais e dicas para a saúde, amor, casa, o livro é um guia prático para quem quer despertar o poder extraordinário das pedras. Compre aqui

4. A Deusa Tríplice: Em busca do Feminino Arquetípico

O livro traz ensinamentos para quem está interessado em se aprofundar no arquétipo da Deusa e na natureza do feminino. A obra apresenta ainda uma visão inédita de diversas deusas da Antiguidade. Compre aqui

5. A Bíblia da meditação

São 140 técnicas de diferentes tradições espirituais tanto do Oriente quanto do Ocidente que foram esse manual prático para interessados em meditação para a cura, o alívio do stress, o autoconhecimento e o crescimento espiritual. Compre aqui

6. Shiva: Histórias e ensinamentos do Shiva Mahapurana

Lorde Shiva, a divindade mais antiga e complexa do panteão hindu tem formas contraditórias: é selvagem, obscuro, pacífico e bondoso. Através de histórias e ensinamentos do Shiva Mahapurana, a autora revela como a compreensão dessa divindade pode permitir que as pessoas veja para além da ilusão a raiz de todo pesar e alienação. Compre aqui

7. Minutos de sabedoria

O livro de bolso é inspirador. Por meio de conselhos e reflexões sobre paz, serenidade, harmonia, bondade, a obra eleva e alegra a alma. Compre aqui

8. Devocional com Papa Francisco: Meditações diárias para uma vida com Deus

O livro pode servir de apoio para fé cristã trazendo esperança e facilitando o crescimento espiritual. A obra combina versos bíblicos, orações, ilustrações sacras e meditações realizadas pelo papa Francisco. Compre aqui

