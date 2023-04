5 brincadeiras de Páscoa para fazer com as crianças

A Páscoa está chegando e, se você tem crianças em casa, já é tempo de usar a criatividade para preparar passatempos para os pequenos. Por aqui, nós inclusive já ensinamos algumas opções de brincadeiras de Páscoa muito divertidas! O feriado, que já é uma data muito aguardada pelas crianças, que esperam ansiosamente pelos ovos e chocolates, também pede diversão dentro de casa.

Uma opção é criar brincadeiras e gincanas temáticas de Páscoa que estimulem a criatividade, a coordenação motora e até mesmo ajudem a aliviar o estresse. Com elas, dá para as crianças gastarem toda a energia de forma funcional e educativa.

Existem muitas brincadeiras divertidas que podem ser feitas dentro de casa durante a Páscoa. Além da clássica caça aos ovos de chocolate, é possível criar outras gincanas e jogos que envolvam a temática, como a confecção de orelhas de coelho, a criação de cestinhas de Páscoa e até mesmo um jogo de memória com imagens de ovos e coelhos.

A seguir, separamos e explicamos 5 brincadeiras para fazer com as crianças na Páscoa.

Caça aos ovos

Um clássico é um clássico! Uma das brincadeiras mais tradicionais e esperadas da Páscoa é a famosa caça aos ovos de chocolate. Esconda ovos de chocolate pela casa e dê uma cestinha para a criança coletá-los.

Uma ideia é desenhar patinhas no chão ou nas paredes, indicando a direção em que ela deve seguir para chegar ao tesouro. Para uma brincadeira mais realista, utilize um pouco de farinha molhada para criar pegadas do coelho

Rabo do coelho

Sim, dá para adaptar a brincadeira tradicional da Festa Junina para a Páscoa – é só criar um rabo de coelho com algodão ou lã bem grande e imprimir uma imagem de um coelho em uma folha de papel e colá-la em uma parede.

Depois, entregue o rabo para a criança e cubra seus olhos com uma faixa. Dê algumas giradinhas no pequeno para dar mais emoção à brincadeira. O objetivo é que andar de um lado para o outro até encontrar o desenho na parede e devolver o rabo para o coelho.

Ovos coloridos

Uma atividade divertida e criativa para fazer com as crianças é cozinhar ovos de galinha e depois entregá-los para que elas possam criar suas próprias obras de arte. Com pincéis e tintas guache, as crianças podem soltar a imaginação e dar vida aos ovos.

Depois de decorados, faça uma exposição dos ovos e, para finalizar, uma boa ideia é comer em uma deliciosa salada, aproveitando não só a diversão, mas também o alimento saudável.

Salto do coelhinho

Para realizar essa brincadeira, basta desenhar duas linhas paralelas no chão, com uma pequena distância entre elas. É possível utilizar uma corda ou até mesmo um novelo de lã para isso. O objetivo é fazer com que a criança pule de um lado para o outro, como se fosse um coelho. Conforme a criança for dominando a atividade, é possível aumentar a dificuldade, aumentando a distância entre as linhas.

Boca do coelho

Parecida com a brincadeira da “Boca do Palhaço”, para começar, você vai precisar fazer um desenho do rosto de um coelho em um papelão e recortar um círculo grande na boca.

Em seguida, pegue algumas bolinhas, que podem ser meias dobradas, e estabeleça uma distância entre a criança e a caixa. O objetivo é acertar a boca do coelho e ganhar mais vezes. O prêmio? Ovos de chocolate, é claro!