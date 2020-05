O Dia da Mães está chegando! A data, celebrada no próximo domingo (10) será diferente este ano. Com o distanciamento social e a impossibilidade de ir a um restaurante para um almoço em família, como muitos costumavam comemorar a data, o jeito vai ser passar a data em casa.

Entretanto, isso não significa que não poderemos comemorar com um almoço especial. Restaurantes das mais diversas gastronomias disponibilizaram seus cardápios especiais para o Dia das Mães para entrega por delivery. Mesmo que muita gente não vá poder passar a data juntinho com a mãe, por que não almoçar “juntos”, mesmo longe? Vale até fazer uma ligação por videoconferência em família na hora do almoço!

Confira restaurantes com delivery para o Dia das Mães:

A partir de 8 de maio, o Outback lança um combo especial com dois de seus pratos mais icônicos exclusivamente em seu delivery via iFood. Na oferta, Ribs on the Barbie + Kookaburra Wngs saem por apenas R$ 99,90. A Ribs on the Barbie é uma costela de porco preparada em chama aberta, como manda a tradição australiana, marinada com um mix secreto de temperos. O prato é acompanhado das Cinnamon Apples. Já as Kookaburra Wings são 10 sobreasas empanadas com um blend de temperos à escolha: light, medium ou hot. Molho tipo Blue Cheese e aipo crocante acompanham. Além disso, a marca presenteia os clientes que fizerem pedidos via delivery pelo iFood com um brinde exclusivo: uma moringa customizada com elementos inspirados na temática australiana. O mimo especial estará disponível para pedidos a partir de R$ 20, somente nos dias 9 e 10 de maio. Mais informações: www.outback.com.br.

O Abbraccio promove a ação “Mande um Abbraccio”. Na campanha, os clientes podem enviar um prato com 30% de desconto. Entre as diversas opções está o Risotto di Gamberi (R$ 46,83), uma perfeita combinação de camarões, tomate seco, manjericão e molho Burro al Limone. Na prática, o cliente precisa incluir o endereço da mãe homenageada no aplicativo iFood, selecionar o prato escolhido e incluir, no campo observação, o nome dela. O pedido chega com uma embalagem especial, com os dizeres “Contém Abraços”, além de um bilhete afetuoso. As ofertas do Abbraccio para o Dia das Mães estão disponíveis em São Paulo exclusivamente no delivery via iFood, entre os dias 8 e 10 de maio, de acordo com a disponibilidade dos estoques. Mais informações: www.abbracciorestaurante.com.br.

O Restobar Venuto SP sugere um menu fechado com antepasto, entrada, prato principal e sobremesa pelo valor de R$ 79,00. O menu inclui uma deliciosa Caponata Siciliana (Antepasto de abobrinha temperada com alho, pimenta calabresa e massa crocante de parmesão); Supli al Telefono (bolinhos de risoto de tomates, recheados com mozzarella e servidos com geleia de figos); Cannelloni (delicada massa artesanal recheada de ricota e espinafre, gratinada com parmesão e mozzarella, finalizada com pomodoro e fonduta) e para finalizar Tiramisu Expresso (creme mascarpone com licor de avelas e biscoito de café). E para surpreender, a casa sugere o Licor Limoncello di Venuto, criado pelo bartender e mixologista Marcelo Serrano (R$ 89,00).

Restobar Venuto SP

Delivery e take away

Pedidos podem ser feitos pelos telefones (11) 97337-2025 ou (11) 3063-5074 ou pelo aplicativo iFood.

R. Peixoto Gomide, 1658 – Jardins

O restaurante Kofu Sushi preparou um menu completo com entradas frias, quentes, sashimis e sushis para as mães que gostam da cozinha japonesa. O cardápio que serve até 4 pessoas, inclui uma Baby Chandon para presentear a mãe e sai por R$ 520,00. Nas entradas se destaca o Kofu Wrap, lâminas de salmão sobre massa wrap com molho picante e broto de ervas, além do Tartar de Salmão, o Carpaccio de Salmão Trufado com flor de sal e limão siciliano e o Shimeji no Batayaki com cogumelos salteados na manteiga. Para quem gosta de sushis, o chef preparou uma seleção com os mais pedidos da casa: Uramaki Spicy Tuna, Crispy Rice de Atum, Uramaki Ebiten e Baterá de Salmão. Os sashimis com peixe à escolha do cliente (atum, salmão ou peixe branco) vêm com toque do azeite trufado.

Kofu Sushi

Delivery e take away

Pedidos pelo telefone (11) 3848.0900 ou pelo WhatsApp (11 )97760-0629

Hélio Pellegrino, 204, Vila Nova Conceição

A Paella Marinera é a sugestão do mediterrâneo Le Tuscani, um dos pratos mais famosos da culinária espanhola. Camarões, peixes e anéis de lulas são alguns dos principais ingredientes. Preparado para servir até três pessoas (R$ 220), a pedida também pode ser incrementada com entradas e sobremesas da casa que fica no bairro de Moema, em São Paulo. De entradas há opções da deliciosa Bruschetta (2 unidades) – pão italiano, tomate temperado e mussarela de búfala (R$ 19,20) ou a Polenta mantecata – polenta cremosa, acompanhada de ragu de cogumelos (R$ 36). Para adoçar, minichurros com doce de leite e Nutella (4 unidades / R$ 16 | 6 unidades / R$ 28).

Le Tuscani

Delivery e take away

Pedidos pelo telefone (11) 3624-5819 ou pelo aplicativo IFood

Al. dos Nhambiquaras, 614 – Moema

Quem dá o tempero na Moqueca grega(Medeia) servida no Mytho Restaurante é o chef Regis Olivier, que não abre mão de um bom azeite grego no preparo multicultural, que leva peixe cambucu, camarões grelhados, pimentões coloridos puxado ao molho mytho e arroz. O preparo serve até 3 pessoas e sai por R$ 149,90. Ao adquirir a moqueca, a casa envia como cortesia dois pudins feitos com iogurte grego e crocante de pistache.

Mytho

Delivery e take away

Pedidos podem ser feitos pelos aplicativos iFood, Rappi ou pelo telefone (11) 2368-1788 para retirada (take away).

R. Diogo Jacome, 591 – Vila Nova Conceição

O restaurante Marilyn Brewhouse & Grill, especializado em parrilla uruguaia, preparou três novos pratos que poderão ser encomendados em porção individual ou para mais pessoas, como o Cupim na cerveja, acompanhado de arroz Piemontese, farofa de Limão e Salsa Criolla (R$ 65,00 serve 2 pessoas; R$ 90,00 serve 3 pessoas; R$ 115,00 serve 4 pessoas). O Rigatoni ao Molho Funghi acompanhado de Fraldinha (2 pessoas – R$ 65; 3 pessoas – R$ 85; 4 pessoas – R$ 115) ou o Capelete de Ossobuco (2 pessoas – R$ 68; 3 pessoas – R$ 85; 4 pessoas – R$ 115).

Marilyn Brewhouse & Grill

Delivery e take away

Pedidos podem ser feitos através do telefone (11) 2539-6540 e WhatsApp (11) 98858-8722 ou pelos aplicativos Rappi e IFood

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 165, Itaim Bibi.

O bistrô Nonna Lilla terá disponível em seu cardápio um prato especial para a data: nhoque de batatas da Nonna com molho ao sugo. Por meio de votação nas redes sociais, será escolhida uma das opções de carne, entre elas maminha assada ao molho jus ou bracciola ao molho sugo. O prato especial para o domingo estará disponível por R$ 29, sem carne, e R$ 45, com a carne.

Nonna Lilla

Delivery e take away

Pedido por telefone e WhatsApp: 11 3853-0253 / 11 99493-5105

R. Evangelina, 864 – Vila Carrão

O chef Aldo Teixeira, à frente dos italianos La Forchetta e La Terrina, preparou um menu especial que será oferecido nas duas casas. Como primeiro prato, será oferecido Ravioloni alla napolitana (raviólis grandes recheados com muçarela de búfala com molho artesanal de tomates e manjericão). Em seguida, Medaglione ai Tre Funghi (medalhões de filet mignon grelhados, regados com molho roti, vinho tinto e cogumelos, acompanhados de batata leque). Para a sobremesa, o Bonet, um doce clássico da região do Piemonte, norte da Itália, feito com uma espécie de caramelo, cacau, leite e biscoito amaretto. O menu completo para duas pessoas sai por R$ 170 (inclui uma garrafa de 375 ml de vinho), já para 4 pessoas o valor fica em R$ 330 (inclui uma garrafa de 750 ml de vinho).

La Forchetta

Delivery e take away

Pedidos por e-mail laforchetta@laforchetta.com.br ou whatsapp (11) 3237-0717

Santa Justina, 210 – Vila Olímpia

La Terrina

Delivery e take away

Pedidos por e-mail laterrina@laterrina.com.br ou pelo WhatsApp (11) 3064-1155

Capote Valente, 500 – Pinheiros

A tradicional rede de churrascaria Fogo de Chão elaborou um combo, disponível na plataforma iFood, para o Dia das Mães. Aqueles que preferirem, podem fazer os pedidos pelo WhatsApp para retirada na unidade de preferência. O prato, que, neste período, tem o valor promocional de R$ 199 e serve até 4 pessoas, é composto por 200g de costela de porco, 200g de linguiça, 400g de bife de chorizo e 300g de coxa de frango. Como acompanhamentos, farofa (tradicional ou de ovos), arroz (branco ou Biro-Biro), vinagrete, além de uma opção de salada a escolha. É possível adaptar o pedido para 6 pessoas com o acréscimo de R$ 80. Parte das vendas com o delivery será revertida ao IDIS, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, organização pertencente ao grupo do Fundo Emergencial para Saúde que foi criado em função do coronavírus. Para mais informações sobre o delivery e Fogo To Go, acesse o site: www.fogodechao.com.br.

Especializado na culinária italiana, o Bucatini funciona há 27 anos no bairro do Paraíso. Para a data, a casa aposta na sua linha de massas artesanais, como o Ravióli Verde à Camaresca. De confecção artesanal, a massa verde é feita à base de espinafre, com recheio de mussarela de búfala, tomate seco e molho branco com camarões rosa médios e champignons, sai por R$ 149 e serve duas pessoas. Além dessa sugestão especial, ainda há outras boas pedidas como o clássico espaguete a carbonara, as massas variam de R$ 95 a R$ 142, servindo duas pessoas. A carta de vinhos também estará disponível no delivery, destaque para o vinho tinto chileno Santa Helena, R$ 62, 750 ml, ou meia garrafa, por R$ 39.

Bucatini

Delivery: 3887 5769 ou 3889 8557 – Rappi e iFood.

R. Abílio Soares, 904 – Paraíso

A chef Roberta Julião, do Da Feira ao Baile Café, preparou sugestões especiais para encomendas em celebração ao Dia das Mães, no próximo dia 10. Para o almoço de domingo, será possível solicitar dois sabores de terrines, a de Legumes e queijo de cabra (R$ 135) com berinjela, abobrinha, tomate italiano e azeitona roxa azapa, acompanha molho pesto de manjericão e a de Gorgonzola (R$ 150) com queijo mascarpone, figo seco e nozes. Como não poderia faltar em uma comemoração, a chef anuncia três novos bolos que também poderão ser solicitados e retirados na unidade de Pinheiros. O primeiro é o bolo Banoffe (R$ 120/kg), uma releitura da famosa sobremesa que tem chamado atenção por ai. No preparo de Roberta na versão em bolo, ele é feito com massa branca com recheio de doce de leite, pedaços de banana e farofa amanteigada de biscoito maisena e ainda coberto por chantilly com raspas de chocolate por cima. Há também o bolo de Avelãs (R$ 118/kg) com massa branca, recheio e cobertura de brigadeiro de avelãs e avelãs laminadas por cima e o de Leite Queimado & Cumaru (R$ 120/kg) com massa branca feita com leite queimado e leve toque de cumaru, recheada de brigadeiro de leite queimado com cumaru, coberta de ganache de chocolate meio amargo decorada com fios de caramelo por cima.

Da Feira ao Baile Café

As encomendas podem ser feitas pelo site www.dafeiraaobaile.com.br ou pelos telefones (11) 3062-0450 e WhatsApp (11) 99775-8931.

A Dulca desenvolveu sonhos em formato de coração que junto com o quitute levam mensagens escritas pelos filhos , como uma forma de mandar um abraço na data. Os sonhos tem os recheios de baunilha, brigadeiro ou doce de leite; e custam R$ 15 a unidade. No momento da encomenda é possível escrever a mensagem para a mamãe. Além disso, a marca fez uma parceria com a instituição Cachecóis for Humanit, que compõem as cestas exclusivas para a data comemorativa. A confeitaria desenvolveu três versões, sendo que todas elas contém um coração de feltro, produzido pela Ong, que é focada em projetos relacionados a causas humanitárias. Já quem quiser encomendar uma sobremesa, a Dulca terá uma receita de Bolo da Mamma no formato de coração, nos sabores giauduia, nozes e morango – esse último exclusivo para a data – e saem por R$ 130, com 800g. As encomendas podem ser feitas direto na marca, via WhatsApp pelo (11) 97307-6913 ou pelos aplicativos ifood e Rappi.

–

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva: