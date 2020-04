Restaurantes com delivery para o almoço de Páscoa

A Páscoa este ano vai ser em casa, por conta do isolamento para conter a pandemia da Covid-19, mas isso não quer dizer que a data precisa passar em branco. Pelo contrário! A data comemorativa é uma ótima oportunidade de atrair energias positivas, unir a família (por vídeo conferência, é claro), comer algo delicioso e ainda ajudar um restaurante.

Estabelecimentos espalhados pelo Brasil todo decidiram disponibilizar seus cardápios especiais de Páscoa para entrega. Uma ótima forma de manter as atividades e ainda facilitar a vida de quem está ansioso para um clássico bacalhau e outras delícias típicas da época, e sempre precisar ir para a cozinha! Confira abaixo:

SÃO PAULO

Bar Astor: A sugestão da casa é a Bacalhoada Astor (R$ 89 – Uma pessoa /R$149 – duas pessoas), um bacalhau confitado acompanhado com batatas, tomate, mini cebola, azeitona verde, brócolis e ovo cozido. O prato está disponível para entrega de 09 a 12 de abril e pode ser pedido pelo aplicativo Rappi ou pelo telefone (11) 2883-5063.

Bacalhoada Astor

Le Jazz Brasserie: Entre os dias 09 e 12 de abril, o restaurante prepara seu Arroz Caldoso de Bacalhau (R$ 62,50). A receita do chef Chico Ferreira é inspirada na cozinha portuguesa e traz um arroz bem molhadinho com bacalhau em lascas, azeitonas pretas e o famoso ovo mollet do Le Jazz, além de outras opções. O pedido pode ser feito pelo iFood ou serviço take away da unidade da Melo Alves, nos Jardins. O cliente liga (11 3062-9797) ou faz sua encomenda pelo WhatsApp (11 95311-5884), passando no local para retirar retirá-la.

Arroz molhadinho com bacalhau em lascas, azeitonas pretas e ovo mollet

Bucatini: Intitulado de bacalhau ao forno, a sugestão proposta para a Páscoa é feita com bacalhau gadus morhua, à base de molho de tomate fresco, pimentões, azeitonas pretas, cebola, batatas e ovos (aproximadamente 650g de postas de bacalhau). Acompanha arroz branco e serve duas pessoas, sai por R$ 225,00. Delivery ppelo (11) 3887 5769 ou 3889 8557, Rappi e iFood.

Bacalhau ao forno

Ritz: Entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, dias 10, 11 e 12 de abril, o restaurante Ritz terá como opção especial em seu delivery o Bacalhau Salteado. O prato traz lascas de bacalhau salteadas no azeite com batatinhas, brócolis, ovo cozido, tomate assado, azeitonas pretas e cebola (R$ 80). Os clientes podem fazer os pedidos pelo serviço próprio de entrega (11 3088-6808 e 3079-3661) e também pelo iFood.

Bacalhau salteado

Bacalhau,Vinho&Cia: A Bacalhoada Delivery, com arroz com brócolis ou arroz branco, e pratos como Bacalhau à Romana, a Dorê, à Baiana, a Zé Pallas, a Gomes de Sá, a Brás, às Natas e a Zé do Pipo, que custavam R$ 126,00, na promoção do delivery estão saindo por R$ 99,00. Quem preferir, pode fazer seus pedidos e retirar direto nas duas casas – no Itaim ou na Barra Funda, com descontos de 20% sobre o menu. Contato: Itaim (11) 3071-4077 e Barra Funda: (11) 3666-0381 e 3826-7634.

Bacalhau à Gomes de Sá

Adega Santiago: Especializada na cozinha ibérica, a casa criou uma promoção especial: 20% de desconto nos pedidos feitos pelo telefone (11 3081-5211) e retirados na unidade Sampaio Vidal. A sugestão é a Bacalhoada na Lenha (2 pessoas) – Bacalhau em postas assado no forno à lenha com batatas, cebola, tomate, pimentões, azeite, azeitonas e ovos R$ 231,00, além de clássicos como o Bacalhau à Brás – desfiado e mexido com cebola, azeitonas pretas, batata palha e ovos R$ 79,00. A casa também está no iFood e entregando vinhos brancos e tintos.

A Bacalhoada da Adega Santiago

Bologna Rotisserie: A casa criou um menu especial para encomendas, que devem ser feitas até o dia 8/4 por telefone (3256-1108) ou diretamente no local (Rua Augusta, 379) – que está funcionando diariamente das 10h às 20h. Entre as várias opções com bacalhau, está o Bacalhau à Gomes de Sá, que sai por R$ 175/kg.

Bacalhau à Gomes de Sá

RIO DE JANEIRO

Adegão Português: Entre as opções de entrega da casa está o Bacalhau à Lagareiro, posta de bacalhau assada no forno, ao molho de cebola e alho com açafrão, guarnecida com batatas ao murro e arroz de brócolis ou brócolis americano. Os pedidos podem ser feitos por iFood ou pelos telefones: São Cristóvão (21) 2580-7288, Barra da Tijuca (21) 2431-2958, Ipanema (21) 3439-8879, há também a opção de retirada.

Bacalhau à Lagareiro

Bacalhau do Rei: A especialidade da casa aparece em opções diversas, entre elas o Bacalhau do Porto ao Rei, cozido e desfiado, com cebola, batata-palha, ovo mexido, azeitona, cheiro-verde e alho. As entregas são feitas por WhatsApp (21 99125-1503) ou telefone (21 2239-8945 / 3489-8646). A entrega é grátis.

Bacalhau do Porto ao Rei

Tasca do Filho d’Mãe: A casa oferece pratos com bacalhau especialmente para a Páscoa que custam de R$ 179 a R$ 289, servem 3 pessoas. As entregas acontecem na Barra, Recreio e Zona Sul, ou então por meio de retirada no restaurante com 10% de desconto. As encomendas são feitas através do WhatsApp (21) 98690-1089 ou telefone (21) 3030-9080. O pagamento é por depósito bancário.

Tasca do Filho d’Mãe – Bacalhau

BRASÍLIA

Trás-os-Montes: O restaurantes de culinária portuguesa, famoso pelo pastel de nata, disponibilizou o cardápio de Páscoa para o delivery. Os pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp, nos números (61) 99576-8964/99858-2250.

