5 iniciativas para ajudar restaurantes durante a pandemia

Com as portas fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, os restaurantes se viram num cenário cheio de incertezas. Muitos estabelecimentos, como em São Paulo e Rio de Janeiro (onde a quarentena é obrigatória), fecharam as portas nos últimos dias para cumprir determinações estaduais de isolamento social.

Foi assim que muitos decidiram paralisar seus trabalhos por tempo indeterminado, enquanto outros escolheram tentar seguir com o delivery e take away. Entretanto, as duas opções seguem longe do cenário ideal para fechar a conta. O delivery demanda testes, tempo de adaptação e um grande esforço, enquanto o take away depende da disponibilidade das pessoas saírem de suas casas e buscarem a refeição na porta do estabelecimento. A partir disso, muitos restaurantes se uniram para pensar em soluções criativas para continuar fazendo o dinheiro girar e evitar demissões ou até a falência.

Plataformas para divulgação e vouchers para consumo futuro são algumas das formas que bares e restaurantes encontraram para manter as atividades. Quer ajudar também? Então confira uma lista de iniciativas na área da gastronomia:

NÃO DEIXE FECHAR A CONTA

Disponível para bares e restaurantes do Brasil todo, o projeto não tem nenhum tipo de custo para os estabelecimentos e foi criado por um grupo de amigos para ajudar negócios da área da gastronomia. A ideia é reunir em um só lugar todos os restaurantes que estão de alguma forma na atividade e disponíveis para quem quiser consumir seus produtos (seja no delivery, voucher futuro ou take away). No site é possível encontrar a lista de casas, dos mais variados tipos de culinária, e em cada um há informações de contato e de como fazer o pedido.

APOIE UM RESTAURANTE

Na plataforma é possível comprar um voucher hoje por 50 reais e usar futuramente, quando o restaurante voltar a funcionar, consumindo o valor total de 100 reais até 31 de dezembro. Além da vantagem do desconto, a boa notícia é que o restaurante recebe o valor de 100 reais já no dia seguinte da compra, sendo possível ajudar o estabelecimento de forma rápida. Participam do movimento restaurantes de todo o Brasil. Para conferir a lista acesse o site oficial.

MENU DO AMANHÃ

A iniciativa, criada pelo influenciador Gabriel Gasparini, busca ajudar os restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro a manterem um caixa saudável em tempos de baixo movimento e pouca circulação e até parada total de fluxo. Todo valor arrecadado é direcionado integralmente pra os restaurantes participantes e nenhum valor é revertido ou retido pelos organizadores.

Os vouchers têm valores diversos e muitos com preços promocionais, sendo válidos por 12 meses a partir da data da compra, ou quando o restaurante reabrir (verifique as condições de cada estabelecimento). As vendas são feitas pelo site oficial.

GENTILEZA GERA GENTILEZA (GGG)

O aplicativo traz opções de vale-presente em restaurantes famosos da capital paulista, que garante ao cliente o uso do serviço num futuro breve. Até então, são 60 estabelecimentos participantes, de restaurantes (Bráz Pizarria, Figueira Rubayat) a bares (Bar do Cofre, Pirajá). Para comprar basta baixar o aplicativo Start Pay e se registrar. Em seguida, ir à loja do GGG para encontrar a lista de restaurantes e bares participantes. O vale-presente tem o valor único de 150 reais. Caso o estabelecimento não consiga reabrir após a pandemia, o vale-presente deixará de valer, não havendo reembolso. Ele não pode ser trocado por dinheiro e vale de 1/10/2020 até 1/10/2021. Mais informações pelo site.

TAMO JUNTO

Criada pelo chef Marcos Livi, a iniciativa traz vouchers que variam de 250 a 1.000 reais, com validade de um ano, para serem trocados em qualquer uma das casas do grupo: Verissimo Bar, Quintana, Napoli Centrale, C6 Burger, Padoca do Brique (unidades Morumbi e Brooklin), Distrito Urbano, Bioma Pampa e Parador Hampel. A vantagem é que valem de 20% a 50% a mais do que valor pago inicialmente, ou seja, 300 ou 1.500 reais, respectivamente. Os vouchers podem ser adquiridos por este link ou pelo WhatssApp (11) 98949-2006, informando o valor do voucher desejado.

