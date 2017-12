10 receitas para a ceia de Natal sem uva passa

Um dos assuntos que sempre aparecem no fim de ano, especialmente na época da ceia de Natal é a polêmica da uva passa.

Há quem goste de uva passa compondo entradas, pratos principais e sobremesas, enquanto outras pessoas simplesmente não a suportam. Para o último grupo, a solução é buscar receitas de Natal que a fruta seca passe longe.

1. Trouxinha de frango com queijo roquefort

Para recepção dos convidados durante o jantar de Natal, uma alternativa de entrada são pequenas trouxinhas recheadas com peito de frango desfiado e queijo roquefort.

2. Raízes fritas com maionese de abacate

Sabe aquelas raízes de cebolinha, de alho-poró e de coentro que foram deixadas de lado na hora de preparar o jantar? Pois elas podem se transformar em deliciosos petiscos para serem servidos antes do prato principal.

3. Lula flambada no conhaque

Se a sua ceia de Natal é feita de pratos compostos com ingredientes de origem marinha, vale investir em lula flambada no conhaque.

4. Salada de maionese

Uma das maiores polêmicas envolvendo a uva passa também envolve a salada de maionese. Afinal, há quem goste da fruta na mistura, enquanto outros, não. Nesta receita, os favorecidos são os avessos à uva.

5. Peru recheado com maçã e castanha portuguesa

Natal sem peru não é Natal. Então capriche na ceia com este peru recheado com maçã-verde e castanha portuguesa – nada de uvas passas.

6. Alcachofra recheada com presunto cru e ervas

Para quem procura opção de pratos alternativos para celebrar o Natal, uma opção é servir alcachofras recheadas com presunto cru temperada com tomilho, hortelã e salsinha.

7. Carré de cordeiro com crosta de pistache

A carne de cordeiro é outra alternativa para quem procura pratos que fogem do tradicional para o Natal. Esta receita de carré, uma dica da chef e empresária Priscila Quirós, da Quirós Gourmet, é perfeita para servir porções individuais.

8. Manjar de coco

Outro prato muito tradicional das ceias de Natal é o manjar de coco, como o desta receita do livro Básico: Enciclopedia de Receitas do Brasil (Editora Melhoramentos, 416 páginas, R$ 120), cedida exclusivamente à CLAUDIA pela chef e pesquisadora Ana Luiza Trajano.

9. Omelete doce com amêndoas

Além de servir como fonte de proteína no café da manhã, almoços e jantares, o omelete também possui a sua versão doce e funciona muito bem como sobremesa. Basta incrementá-lo com ingredientes como a framboesa, as amêndoas e o açúcar de confeiteiro.

10. Bolinho cremoso

O contraste de sabores da calda de cajá com o recheio cremoso de chocolates deste bolinho é dar água na boca.

