Pratos afetivos com carne moída – 4 receitas com dicas de chef!

Quando a gente é criança, ela aparece na sopa. Mais pra frente, vira ingrediente de um lanche prático ou acompanha um bom macarrão. A carne moída é tão versátil quanto saborosa. E ainda pode ser reaproveitada, evitando o desperdício. Sobrou um pouquinho refogada? Cubra com purê de batata e sirva com queijo gratinada ou congele e use depois na lasanha. Também dá para rechear berinjela ou abobrinha. “Como almôndega, vai bem em sanduíches”, sugere Ana Luiza Trajano. Ela diz que o segredo para que a carne fique suculenta é prepará-la em fogo alto. O quarteto a seguir não sai do cardápio na casa da chef e vai conquistar lugar cativo no seu.

Ana Luiza Trajano (Styling Leo Napolitano | Beleza Ale Fagundes/Capa MGT)

Se a panela for de ferro, melhor ainda. Ela retém o calor e permite que a carne fique dourada mais rapidamente”

Rocambole de carne

PRONTO EM 1 HORA | RENDE 8 PORÇÕES

1 quilo de carne moída (patinho ou coxão mole)

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 maço de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

250 gramas de queijo de minas padrão cortado em bastões

2 linguiças calabresas artesanais cortadas em bastões

1 cenoura cortada em bastões

Em um bowl, misture a carne com a cebola, o alho, a salsinha, sal e pimenta. Espalhe em um pedaço de filme plástico

formando um retângulo com a espessura de 1 centímetro. Distribua por cima o queijo, a linguiça e a cenoura. Com a

ajuda do filme plástico, enrole a carne no sentido do comprimento, obtendo o rocambole. Embrulhe em papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Descubra, asse por mais dez minutos e sirva.

Almôndegas ao molho

Almôndegas ao molho (pratos, Camicado; tecido, Il Casalingo; talheres, Amoreira; fundo de madeira, JAF Demolições e Antiguidades)

PRONTO EM 1 HORA E 20 MINUTOS | RENDE 4 PORÇÕES



1 1⁄2 quilo de tomate picado

2 pães franceses

700 gramas de carne moída (patinho ou alcatra)

1 cebola grande picada

3 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Em uma panela grande com 1/2 xícara de água, cozinhe o tomate por 40 minutos. Bata no processador até obter um molho uniforme. Reserve. Em uma tigela, umedeça os pães com água e desmanche-os com as mãos. Junte a carne moída, metade da cebola, 2 dentes de alho, sal e pimenta e misture até que a massa fique homogênea. Modele as bolinhas. Em uma panela com azeite, doure-as e reserve. Refogue a cebola e o alho restantes e volte as almôndegas à panela. Acrescente o molho, cozinhe por 20 minutos e sirva.

Buraco quente

Buraco quente (frigideira de cerâmica, Oxford; guardanapo, Tania Bulhões; fundo de madeira, JAF Demolições e Antiguidades)

PRONTO EM 50 MINUTOS | RENDE 6 PORÇÕES

2 colheres (sopa) de óleo de milho

700 gramas de carne moída (patinho ou coxão mole)

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

8 tomates, sem pele nem sementes, picados

Sal a gosto

Molho de pimenta a gosto

1/2 maço de cheiro-verde picado

6 pães franceses

Em uma panela com o óleo, refogue a carne moída. Quando estiver sequinha, acrescente a cebola e o alho e refogue

mais um pouco. Adicione o tomate e deixe cozinhar até que se desmanche, formando um molho. Tempere com sal

e gotinhas de molho de pimenta. Desligue o fogo e junte o cheiro-verde picado. Faça um furo no topo dos pães

e empurre o miolo para o fundo. Recheie com a carne e sirva.

Carne moída com batata

Carne moída com batata (frigideira de cerâmica, Oxford; guardanapo, Tania Bulhões; fundo de madeira, JAF Demolições e Antiguidades)

PRONTO EM 50 MINUTOS | RENDE 6 PORÇÕES

900 gramas de carne moída (patinho)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

3 colheres (sopa) de óleo de milho

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 colher (sopa) de extrato de tomate

4 tomates, sem pele nem sementes, picados

3 batatas cortadas em cubos médios

1/2 xícara de azeitona picada

1/2 maço de salsinha picada

Em uma tigela, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela larga, aqueça o óleo e refogue a carne

até dourar bem. Junte a cebola e o alho, refogue até murchar e acrescente o extrato de tomate. Adicione o tomate e

a batata, cubra com água e ajuste o sal. Cozinhe em fogo baixo até a batata ficar macia. Junte a azeitona, misture e deixe aquecer. Finalize com a salsinha e sirva.

*TEXTO Marina Marques | FOTOS Rogério Voltan | PRODUÇÃO Olivia Canato | CONCEPÇÃO VISUAL Lorena Baroni Bósio

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas