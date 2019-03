Páscoa: lançaram um ovo de bolo de cenoura com chocolate

View this post on Instagram

Novidades da nossa linha de Páscoa 2019: Ovo Caramelo Crocante – R$ 69,90 grande / R$ 17,90 mini – Casca de chocolate recheada com caramelo, farofa de biscoito crocante e creme de chocolate, com ganache de chocolate e bombom Twix. Ovo Bolo de Cenoura com Pudim de Chocolate – R$ 69,90 grande / R$ 17,90 mini – Casca de chocolate recheada de bolo de cenoura e pudim de chocolate cremoso, coberto com ganache de chocolate e mini bolos de cenouras. Link na bio para encomendas! #DonaDeola #PáscoaDonaDeola #pascoa #pascoa2018 #ovosdepascoa #confeitaria