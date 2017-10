Sempre é bom deixar um pouco de lado os restaurantes e cozinhar em casa por conta própria. O ato de preparar alimentos pode ser muito terapêutico, além de divertido. Por isso, trouxemos dicas de como fazer tapioca e três exemplos de recheios super saborosos para você experimentar. Confira:

Massa Básica

Junte os polvilhos azedo e doce e o sal em uma tigela. Adicione água aos poucos, misturando com os dedos, até obter uma farinha soltinha e úmida.

Passe por uma peneira fina. Se não for usar na hora, congele por até três meses.

Transfira 2 colheres (sopa) de cada vez para uma frigideira aquecida.

Alise com as costas de uma colher. Leve ao fogo alto até a parte de baixo ficar firme. Vire o disco quando começar a soltar do fundo da frigideira. Rende 6 porções.

Sabores

De manteiga

Pincele o interior da tapioca ainda quente com manteiga derretida (prefira a de garrafa), dobre a massa e sirva logo.

Queijo Coalho



Em um bowl, misture 500 gramas de queijo branco amassado com um garfo e 3/4 de xícara de creme de leite. Espalhe sobre a tapioca e reserve.

Em uma frigideira, em fogo alto, grelhe as fatias de queijo coalho – calcule uma unidade por tapioca. Disponha sobre o creme de queijo, dobre a massa e sirva.

Que seja doce

De côco

Em um bowl, misture 3 xícaras de leite de coco, 1 1/2 xícara de coco ralado e 3 colheres (sopa) de açúcar. Espalhe sobre a tapioca, dobre e sirva logo.

Outros recheios

Experimente com brigadeiro de colher ou apenas açúcar e canela. Também é boa opção a adaptação da cartola, tradicional sobremesa de Pernambuco que combina queijo-manteiga com banana.

