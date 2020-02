Drinques rápidos e diferentes para o esquenta de Carnaval

No meio da multidão do bloquinho, a cerveja é a bebida oficial. Mas antes da comemoração, com os amigos em casa se maquiando e passando uma boa camada de glitter, vale uma rodada de bebidas mais gostosas e sofisticadas. Nada trabalhoso. Aliás, esses drinques podem fazer você desistir de sair e esticar a festa por ali mesmo. As receitas, criadas pela bartender Joyce Barbosa, do Bangalô Bar, em São Paulo, são frutadas e saborosas. Uma delas, para as mais ousadas, mistura absinto e gim. Joyce ensina também a preparar um xarope de fruta, ingrediente democrático na coquetelaria, que incrementa até a mais simples caipirinha.

Xarope de framboesa

Pronto em 15 minutos/ Rende 500 mililitros

2 xícaras de framboesa*

Em uma panela, leve ao fogo médio a framboesa, o açúcar e 500 mililitros de água por dez minutos, mexendo, até obter uma calda. Espere esfriar e guarde em um recipiente tampado em temperatura ambiente.

*Para obter o xarope de abacaxi ou o de banana, usados na receita Dona Janaína, basta substituir a fruta – no caso, picada.

Mary B.

Pronto em 5 minutos/ Rende 1 copo

1 kiwi cortado ao meio

20 mililitros de tônica

Na coqueteleira, macere metade do kiwi. Junte o absinto e o gim e agite bem. Despeje a mistura em um copo com bastante gelo e adicione a tônica. Corte a outra metade do kiwi em rodelas e acrescente ao drinque.

Catira

Pronto em 5 minutos + tempo de descanso/ Rende 1 copo

60 mililitros de gim

1/2 fatia de laranja

Em um recipiente de vidro com tampa, despeje o gim e adicione os grãos de café. Deixe descansar em temperatura ambiente de um dia para o outro. Em outro recipiente de vidro, misture o Campari com a maçã picada. Deixe descansar por dez minutos. Em uma coqueteleira, junte o gim com o café, o Campari com a maçã verde, o Fernet menta e o xarope de framboesa. Agite bem, coe a mistura e sirva em um copo com bastante gelo. Finalize com a laranja.

Dona Janaína

Pronto em 5 minutos/ Rende 1 copo

30 mililitros de rum branco

1 fatia de abacaxi desidratado

Na coqueteleira, junte todos os ingredientes e agite bem. Sirva em um copo com gelo, decorado com as fatias de abacaxi e de banana.

