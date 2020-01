7 coberturas e acompanhamentos de torradas para um lanche de última hora

Nem sempre é possível combinar com antecedência um encontrinho informal com os amigos, daqueles que têm comidinhas simples, bebidas gostosas e muita risada. Às vezes calha de todo mundo estar livre em um mesmo horário e pronto, está marcado o lanche.

Se você for a anfitriã, não fique de cabelos em pé por causa do que será servido: torradas com coberturas e acompanhamentos fáceis de fazer são uma de suas melhores soluções.

Trazemos aqui sete receitas – salgadas e doces – para você ter na manga para a próxima reunião.

A cobertura doce é uma ótima ideia para aquele lanchinho acompanhado por um chá bem gostoso. Torradas perfeitas para o friozinho que vem chegando.

Uma receita express, para fazer na pressa MESMO. A única parte que pede um pouquinho mais de paciência é a de amassar a ricota; depois disso, é só alegria e bom apetite!

A guacamole é um dos acompanhamentos mais fáceis de fazer e, bem temperadinha, fica irresistível. Pode colocar generosamente sobre cada torrada, ok? O exagero é a medida. 😉

Cobertas com um cozido de charque e requeijão e finalizadas com o toque especial do queijo provolone ralado: difícil resistir a estas torradas!

No meio do caminho entre o salgado e o doce, as torradas são cobertas com queijo meia-cura, banana-da-terra grelhada e melado. Delicioso para um lanchinho leve da manhã ou da tarde.

Uma cobertura com sabor delicado que combina com todos os tipos de torradas, sejam caseiras ou compradas prontas.

Receita perfeita para quando você tem um orçamento extra e quer comer algo especial ou servir algo mais refinado para seus amigos.