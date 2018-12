6 sobremesas fáceis e deliciosas para o Ano Novo

Além do clima de confraternização, convenhamos que uma das melhores partes do Ano Novo é a ceia. E dentro do jantar na noite da Virada, a sobremesa também tem seu lugar especial, não é mesmo?

Mas nem sempre sobra tempo para dedicar ao preparo de doces para o Réveillon. Por isso, separamos receitas fáceis e deliciosas para você que não tem muito tempo para preparar o doce da noite, mas não dispensa uma boa sobremesa para arrematar a noite do dia 31.

Manjar de coco queimado

Clássico das festas de fim de ano, o manjar é uma sobremesa que não pode faltar na mesa de doces.

Musse de chocolate com raspadinha de jabuticaba

Para deixar o sabor do musse de chocolate um pouco diferente, a dica é acrescentar jabuticaba ao doce. Ensinamos como nessa receita.

Pêssegos grelhados com iogurte

Essa combinação interessante de pêssegos com iogurte rende até 6 porções.

Pudim de leite com cumaru

Outro velho conhecido das mesas no fim de ano, o pudim também ganha uma variação nesta receita com cumaru.

Arroz-doce com passas e chocolate

Sim, você não leu errado: é possível combinar arroz-doce com uvas passas – e, de quebra, a receita desse doce ainda leva um toque de chocolate.

Bolo de banana e uva-passa

Para fechar, um bolo de banana e uva-passa com um chá para finalizar a noite não cairia nada mal, hein?

